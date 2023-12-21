Дом мамы, для тех, кому тяжело

Напомним, Республиканский общественный фонд «Ана Үйі» был зарегистрирован в 2013 году по инициативе известных казахстанских бизнесменов, решивших открыть на свои средства кризисные центры для молодых мам. Его работа строится в трех направлениях: «Дом мамы», «Национальное агентство по усыновлению» и программа трансформации детских интернатных учреждений «Балажан».

В Кокшетау Дом мамы открылся в 2014-м. За прошедшие годы в его стенах нашли приют 245 женщин, 261 ребенка миновала участь сироты-отказника. Дома мамы принимают женщин от 13 до 30 лет с детьми до полутора лет либо женщин с беременностью от 28 недель. Могут они здесь находиться до полугода. За это время координаторами фонда оказывается прежде всего психологическая помощь, отрабатываются все правовые, социальные и бытовые вопросы.

Стараются помочь женщинам с трудоустройством, постоялицы посещают различные мастер-классы, краткосрочные обучающие курсы. Фонд поддерживают волонтерские организации.

Работают координаторы и с семьями женщин. Отмечено, что 70–80% подопечных возвращаются в свои семьи, в проработанную с помощью психологов здоровую атмосферу. А еще здесь помогают девушкам прикрепиться к поликлинике, обеспечивают матерей и детей при необходимости лекарственными препаратами. Заключаются меморандумы с Молодежным ресурсным центром, управлениями образования, здравоохранения, другими общественными объединениями.

Десять лет возглавляет Акмолинский Дом мамы в прошлом профессиональный психолог, с нынешнего года и депутат областного маслихата Куралай Джумабекова. Примечательно, что многодетная мама Куралай Габдулгамаровна, имеющая шес­терых детей, воспитала и продолжает воспитывать 11 приемных.

По ее словам, сегодня одинокие мамы намного реже отказываются от детей. Согласно статистике, фонд предотвращает до 80% отказов женщин от новорожденных, а значит, дети-сироты не пополняют казенные учреждения.

Сегодня в Доме мамы, расположенном в одном из городских коттеджей, живут пять мам с малышами. С ними работают психолог и социальный работник. А за десять лет, как сказано выше, здесь побывали около 250 женщин.

Примечательно, что большая часть из них не только обрела утешение и поддержку в этих стенах, но и уверенность в собственных силах, надежду на лучшую жизнь. Куралай Габдулгамаровна с гордостью делится тем, что все женщины поддерживают с ней связь, звонят, оказывают помощь по мере сил и возможностей. Есть сегодня среди бывших подопечных Дома мамы и успешные бизнесвумен. Живут они и работают в областном центре, в столице и даже за рубежом. К примеру, одна молодая женщина развивает бизнес в Грузии. Никто из них не забывает Дом мамы, где остается частичка их души. С большой благодарностью они помогают тем, кто сегодня переживает сложные времена.

Конечно, не всем попавшим в центр мамам нужна надежда. Иные уходят, оставив своих детей прямо здесь. Акмолинская область хоть и является на сегодня единственным регионом в стране, где нет детских домов, однако детские социальные центры до конца не изжиты. Так, бывший Аккольский детский дом сегодня носит название Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Большинство оказалось здесь при живых родителях…

Каждую молодую женщину в Дом мамы привела своя жизненная история. Как под копирку одинаков лишь результат: осталась одна либо с детьми буквально на улице без средств к существованию. Так называемые отцы или цинично отказались от детей – дескать, не уверен, что этой мой ребенок, или трусливо сбежали от ответственности. Более в жизни женщин они не участвуют.

Зарина (все имена изменены) – студентка четвертого курса одного из вузов Кокшетау. Ее крохотному сынишке еще нет сорока дней. Парень, с которым девушка встречалась, узнав о ее беременности, ретировался. Сотрудники Дома мамы налаживают связь с родными девушки из южного региона страны, а также с учебным заведением – для восстановления ее на четвертом курсе. Нужны деньги, чтобы оплатить последний год учебы Зарины. Куралай Джумабекова ищет спонсора.

Ольга с двумя детьми живет здесь три месяца. Ни своего жилья, ни работы у нее нет. Отец одного ребенка оставил ее, отец второго скоропостижно ушел из жизни. Поссорившись с сестрой, у которой жила, в один из дней она оказалась с детьми прямо на улице. Отчаявшейся женщине, на неделю остановившейся у подруги, подсказали о существовании Дома мамы.

Переживая трудные времена, Ольга не падает духом. Хоть образования у нее нет, работу, говорит, найдет. Намного сложнее с жильем. Арендодатели неохотно идут навстречу одинокой маме с двумя детьми, да и не под силу ей погашать непомерно высокую арендную плату даже за комнату в общежитии. Кроме того, такую комнату еще нужно найти…

Ни жилья, ни работы

Когда мы пришли в Дом мамы, все здесь радовались за Ирину, которая после долгого ожидания получила арендное жилье в одном из районных центров. Маму-одиночку с двумя детьми выставил на улицу отчим после ухода из жизни матери Ирины. В Доме мамы она живет с июля нынешнего года. Выделенную квартиру молодая мама ждала больше десяти лет.

По словам Куралай Джумабековой, за десять лет существования Дома мамы это лишь третий счастливый случай, когда подопечные переезжают в свое жилье. В основном же мамочкам с детьми, если не откликаются родственники, идти некуда и не к кому. Однако выход, пусть временный, общими усилиями здесь находят. Так, если у девушек за шесть месяцев пребывания в Доме мамы не получается найти работу или жилье, они вскладчину снимают квартиру. Одна смотрит за детьми, пока остальные работают.

– Начиная точечно работать с каждой поступившей к нам девушкой, прежде всего стараемся при возможности поставить ее на учет как нуждающуюся в жилье, затем внести в список очередников на арендное жилье от государства, – рассказывает Куралай Джумабекова. – Как очередник одинокая мать с текущего года может получать субсидию на аренду жилья, участвовать в льготных программах приобретения жилья.

Но существует еще одна проблема, касающаяся в том числе и одиноких мам. Мигрируя по стране в поисках работы либо, к примеру, выйдя замуж, переезжая в другой город, они снимаются с прописки в своем регионе и автоматически выбывают из многолетней очереди на жилье...

Народный избранник, поднимая вопросы социального благополучия и трудоустройства одной из наименее защищенной части населения – одиноких мам и их детей – с депутатской трибуны, рассуждает:

– Хорошо бы иметь на такой случай социальные общежития. К примеру, общежитий, в частности в Кокшетау, вроде бы достаточно, но сложно получить по ним необходимую информацию от горотдела ЖКХ, не сильно владеют ею и городские депутаты.

Изживем ли социальное сиротство?

Повторим: сегодня в Акмолинской области нет детских домов. В это благое дело свой вклад внес и ОФ «Ана Үйі». К примеру, благодаря его работе по стране предотвращается 70% отказов от новорожденных.

Сотрудники фонда хорошо понимают, что этого недостаточно для решения проблемы сиротства в Казахстане. Остающиеся детские дома продолжают пополняться детьми разных возрастов зачастую при живых родителях, социальная ответственность которых, мягко говоря, низка. Поэтому еще в 2016 году при фонде создано Агентство по усыновлению, миссия которого – профессиональная подготовка, сопровождение приемных семей и развитие культуры усыновления в обществе. Кабинеты консультирования на сегодня действуют в 17 городах Казахстана.

Куралай Габдулгамаровна возглавляет областную школу и Клуб приемных родителей. За семь лет работы 443 кандидата в приемные родители прошли в них обучение, 160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, растут в семьях.

– Если детские дома финансируются достаточно, то заработная плата приемных родителей составляет 120 тысяч тенге плюс 34 тысячи – пособие на одного ребенка, – делится Куралай Джумабекова. – А если в семье восемь приемных детей?..

Она снова приводит статистику. По данным за 2021 год, на содержание одного ребенка в детском доме государство тратило 1,5 млн тенге в год. За 18 лет эта сумма возрастает до 27 млн тенге. За всю историю проекта «Дом мамы» неравнодушие казахстанских бизнесменов спасло от казенных стен почти восемь тысяч малышей. Экономия бюджетных средств составила сотни миллионов.

Кроме учредителей, помощь женщинам оказывают и другие предприниматели, обеспечивая подопечных продуктами, одеждой, детскими колясками. Благодаря помощи фонда в Казахстане значительно сократилось количество брошенных детей, то есть положительная динамика в решении проблемы социального сиротства налицо. Куралай Джумабекова уверена, что нужно увеличивать число приемных профессиональных семей, в которых дети приобретут намного больше, чем в любом, даже супероснащенном детском доме.

– Не секрет, что сегодня 70% детей-сирот, вышедших из стен детских домов, не трудоустроены. Еще один красноречивый пример: в прошлом году подопечными нашего Дома мамы были в основном воспитанницы детского дома… Социальное благополучие этой части молодых людей, увы, оставляет желать лучшего. Попавшие в трудную жизненную ситуацию молодые женщины не могут трудоустроиться, потому что у одних по несколько непогашенных займов, счета арестованы банками, у других – маленькие дети. Больше нужно открывать и социальных детских садов, особенно с ясельными группами, чтобы мамы-одиночки имели возможность зарабатывать на жизнь и кормить детей, – говорит Куралай Джумабекова.

К слову, первый шаг в этом направлении ими уже сделан. Первый социальный детский сад на 20 мест они открыли, обратившись в РПП «Атамекен». Разработали вместе с социальным работником бизнес-план, выиграли грант, на средства которого детский сад и заработал. Сегодня его посещают десять малышей. Благодаря спонсорской помощи, тому, что в сад начали водить детей другие горожанки, одинокие мамы имеют возможность платить за содержание ребенка по 15 тыс. тенге вместо 25. Но ни на одну из подопечных Дома мамы не удалось, как предполагалось, оформить ИП по социальному детскому саду. Причина все та же – кредитная задолженность.

Дома мамы продолжают работать, доказав свою состоятельность. Как отметила Куралай Габдулгамаровна, фонд «Ана Үйі» расширяет границы. Открываются подобные центры в Кыргызстане, Украине, Узбекистане и даже Малайзии.