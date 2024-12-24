«Дом шахматиста» открыли для пенсионеров в Шымкенте

Ранее об этом просили горожане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: акимат Шымкента

Ранее, во время личного приёма и выездных встреч, горожане неоднократно обращались к акиму города Габиту Сыздыкбекову с просьбой предоставить специальное место для игры в шахматы. Приняв во внимание пожелания жителей, глава мегаполиса дал ряд конкретных поручений городскому управлению развития комфортной городской среды.

Сегодня в Аль-Фарабийском районе на территории «Центрального парка» состоялось открытие нового современного здания для любителей игры в шахматы.

В помещении установлено 20 столов, за которыми одновременно могут играть в шахматы 40 человек. Вместе с тем, здесь также предусмотрены все условия, чтобы пожилые люди могли с пользой проводить своё время и досуг. Здание оборудовано системой отопления и подключено к централизованной канализационной системе. Отметим, что данный проект реализован за счет спонсоров в рамках социальной ответственности бизнеса.