Доплату за риски будут получать спасатели в Казахстане

Надбавка в размере 70% от должностного оклада полагается более чем 2 тыс. спасателей.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Более 2 тыс. казахстанских спасателей будут получать дополнительно 70% от должностного оклада за работу, связанную с рисками получения вреда здоровью и угрозами для жизни. Соответствующее постановление принято Правительством РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Как сообщается на сайте главы Правительства, действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

«Размер доплаты составит 70% от должностного оклада. Она будет начисляться сотрудникам оперативно-спасательных отрядов, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф и основному персоналу ГУ «Казселезащита», выполняющему спасательные функции. Всего, по данным МЧС РК, доплаты будет получать свыше 2 тыс. спасателей.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года», - проинформировала пресс-служба премьер-министра.