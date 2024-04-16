25 школ откроют на изъятые у коррупционеров деньги в Казахстане

Новые учебные заведения уже в этом году готовятся принять первых учеников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Ранее для решения вопроса аварийных и трехсменных школ за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Из них на сегодня введены 37 школ. В результате ввода объектов образования в регионах появилось 48 тыс. новых ученических мест. Большинство расположены в крупных мегаполисах и близлежащих к ним агломерациям.

«Фонд продолжает активную работу по реализации проектов в области образования Казахстана. Деятельность фонда, созданного по поручению президента, направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов. Так, в текущем году планируется ввод еще 25 школ на 28 тысяч ученических мест», – отметил и.о. директора департамента развития инфраструктуры Марлен Касенов.

Напомним, в начале этого года стало известно, что за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования построят еще 20 новых школ почти на 15 тысяч мест. Их ввод ожидается в 2025 году.