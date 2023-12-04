Дорога особой опасности

Республиканскую трассу, соединяющую Караганду и Балхаш, в народе прозвали «дорогой смерти». И не зря. Каждый месяц здесь происходят крупные аварии, жертвами которых нередко становятся сразу несколько человек.

Так, 6 ноября в ДТП на этой трассе погибли шестеро: водитель и все пассажиры минивэна. Он вые­хал на встречную полосу и врезался в движущийся автовоз с прицепом, груженный легковыми автомобилями. Выжил только его водитель.

Ранее, 19 октября, дорога Караганда – Балхаш унесла три жизни. Тогда 24-летний водитель автомобиля марки Chevrolet уснул за рулем. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком. Итог страшен: погибли и водитель легковушки, и два ее пассажира.

Август для автомобилистов стал самым «черным» месяцем в году. Тогда на автостраде Караганда – Балхаш случилось три большие аварии, в которых восемь человек погибли и 27 пострадали. 5 августа две иномарки столк­нулись с КамАЗом. В результате 13 человек с травмами попали в больницу. 15 августа легковой Chevrolet врезался в Volkswagen. Жертвами стали 11 человек, троих из которых спасти не удалось. 17 августа – новое ДТП со смертельным исходом. Lexus, водитель которого, скорее всего, уснул за рулем, въехал в «Ниву». Ее шофер и пассажир скончались на месте. Восемь человек, ехавших на внедорожнике, остались живы, но получили серьезные травмы. 20 августа на «дороге смерти» перевернулся джип. Водитель и два его пассажира скончались по пути в больницу.

Этот список можно продолжать, но не будем. Всего в нынешнем году трасса унесла жизни почти 50 человек.

В память о погибших в автока­тастрофах у нас не объявляют траур и не собирают заседаний правительственных комиссий. Считается, что в большинстве ДТП виноваты водители, которые не соблюдают правила дорожного движения и скоростной режим. Но что заставляет их рисковать? В нашем случае – и затянувшаяся реконструкция трассы Караганда – Балхаш. Водители устали от многочисленных объез­дов, узких участков и медленно ползущих грузовиков. Они вынуж­дены маневрировать, выезжая на встречную полосу, чтобы обогнать и преодолеть…

– Наиболее опасный участок – это направление от Караганды до границы с Жамбылской об­ластью, – отметил заместитель начальника департамента полиции по Карагандинской области Курмангали Исмагулов на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. – Необходимо рассмотреть открытие участков дороги, где есть четыре полосы. Это нужно, чтобы разгрузить транспортный поток и исключить выезд на полосу встречного движения.

Рекомендации по безопас­ности дорожного движения давали и раньше, но из-за затянувшегося ремонта выполнить их было прак­тически невозможно.

Реконструкция трассы Караганда – Балхаш протяженностью 363 км началась в 2018 году. Тогда генеральными подрядчиками работ были две компании, создавшие консорциум: отечественная – ТОО «СП КазГерСтрой» и китайская – CITIC Construction Co. Ltd. Позже заказчик, АО «НК «КазАвтоЖол», отстранил первого в связи с тем, что тот не имел достаточно техники и рабочих. Как следствие – оставшаяся компания не справилась с объемом работ. Пошло отставание от графика, которое усугубилось во время пандемии коронавируса.

В это время резко выросли цены на битум и другие дорожно-строи­тельные материалы. Пришлось корректировать проект, стоимость которого изначально была высокой – 248 млрд тенге. В результате, чтобы наверстать упущенное, в прошлом и нынешнем сезоне китайской компании и субподрядчикам пришлось трудиться ударными темпами.

– Хочу отметить, что в 2022 году подрядчик уложил всего 130 километров асфальтобетона, – сообщил директор Карагандинского областного филиала АО «НК «Каз­АвтоЖол» Ерлан Жумагулов. – А в текущем – обустроил 340 километров асфальта, 130 из которых – нижний слой. То есть мы в этом году сделали на 70% больше, чем в прошлом.

Плюс к этому уже построены 32 путепровода, 11 мостов и пять обходов населенных пунктов, включая села Жумабек и Аксу-Аюлы, поселок Акшатау и сам город Балхаш. Движение по одному из них планируют открыть до конца года.

По словам заказчика, готовность трассы составляет 85%. Нынешний дорожно-ремонтный сезон в карагандинском регионе уже завершился. В 2024 году подрядчику останется лишь уложить финишный слой асфальта и обустроить автобан: установить знаки, освещение, ограждения и нанести разметку.

Отметим, что осенью подрядчик ликвидировал все объезды на трассе Караганда – Балхаш. Теперь транспортный поток движется по прямой. Однако автобан от этого безопаснее не стал, ведь остались узкие места, движение по которым осуществляется лишь по двум полосам из четырех. Поэтому, чтобы объехать фуру или автовоз, легковушки вынуждены по прежнему выскакивать на встречную полосу, где и происходят лобовые столкновения.

Надо сказать, что и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев ставил задачу к концу 2023 года открыть движение по всем четырем полосам автобана. Однако выполнить ее не удалось. Почему?

– Потому что конструкция дороги сложная, насыпи высокие. Обустройство трассы еще не выполнено, – попытался объяснить директор Карагандинского филиала нацкомпании «КазАвтоЖол». – Без ограждений открытые движения по четырем полосам невозможны. На дороге есть много опасных мест.

Нацкомпания «КазАвтоЖол» просит автомобилистов еще немного потерпеть. Заказчик обещает, что к концу следующего года дорога на Балхаш будет полностью отремонтирована и введена в экс­плуатацию. Тогда из Караганды до курортного города можно будет «долететь» всего за три часа. А пока водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и не совершать маневры на опасных участках.