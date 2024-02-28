Дороги и нивы Владимира Балашова

Как в одном человеке совместились эти две очень разные ипостаси? Оказалось, жизнь заставила. Так уж вышло, что в лихие 90-е, чтобы выжить, дорожники пытались даже сеять хлеб. Впрочем, обо всем по порядку...

По словам Владимира Балашова, в село Аршалы, где ныне проживает, он приехал молодым пареньком после окончания Семипалатинского дорожного техникума. Устроился в местной дорожной организации.

Ответственного, толкового специалиста заметили, и он стал довольно быстро продвигаться по карьерной лестнице, дорос до первого руководителя предприятия.

Как рассказал Владимир Александрович, в ту пору в Казахстане существовало профильное Министерство автомобильных дорог. Сильное и влиятельное ведомство. Поэтому в дорожной сфере респуб­лики сохранялся порядок, строились новые мосты и магистрали. Однако все это пришло в упадок с наступлением девяностых…

– Нам перестали выплачивать зарплату, – вспоминает Владимир Балашов. – Или выдавали ее продуктами питания, одеждой... Однако выжить таким образом было невозможно, и перед коллективом во весь рост встал вопрос: как удержаться на плаву? Далее наши предприятия и вовсе стали ликвидировать, и тогда я создал ТОО «Дорожник». Чтобы хоть как-то заработать, решил обратиться к земле, ведь она спасала народ в самые трудные времена. Благо, в ту пору свободных участков было хоть отбавляй из-за того, что распадались совхозы. В первый год мы взяли в аренду 100 гектаров земли, а также сельхозтехнику. Нам повезло – получилось вырастить и собрать хороший урожай. Далее расширили площади, вновь отсеялись и постепенно втянулись в крестьянскую полевую работу.

По признанию Балашова, в первые годы ему пришлось перелопатить множество литературы на тему сельского хозяйства. Ведь пришлось разбираться в удобрениях, семенах, составе почвы…

– Сельское хозяйство требует к себе серьезного отношения, – говорит наш герой. – Если не лежит к нему душа, то и заниматься землей не следует. Чтобы получить хороший урожай, надо строго выполнять все агротехнические мероприятия. К примеру, в моем хозяйстве на 70% всей пашни делается зяблевая вспашка, что позволяет накапливать в почве влагу, регулярно вносятся удоб­рения. Еще 20% земли ежегодно отдается под пары.

На заботу земля отвечает хорошими урожаями. На полях фермерского хозяйства «Балашов», что создал почетный дорожник, никогда не получали урожай ниже 10 центнеров с гектара. Даже в небывало засушливом 2023 году была удержана названная планка.

В хозяйстве делают все, чтобы не снизить ее. На дворе еще зима, но подготовка к полевому сезону идет полным ходом. Запасные части, как и в прежние годы, закупаются в Петропавловске, там выходит дешевле. В российском Омске приобретаются семена.

Как выяснилось, такой ценный фактор для любого дела, как преемственность поколений, в семье Балашовых не утерян. Наоборот, он находит свое развитие. Два сына главы семейства и его супруги после обучения в аграрном вузе вернулись в село и стали фермерами. Иван выучился на агронома, а Сергей – на экономиста. В настоящее время они являются руководителями двух самостоятельных ТОО, то есть независимы и могут принимать соответствующие решения в своей хозяйственной деятельности.

Основатель же фермерской династии является главой своего фермерского хозяйства «Балашов». Он не сомневается в том, что такое «дробление» некогда единого предприятия нацелено на будущее и сможет устранить все возможные поводы для разногласий между родными людьми. Иначе как мудрым это решение не назовешь.

На мой вопрос о том, как удалось ему привить сыновьям интерес к сельскому хозяйству в то время, когда молодежь повально устремляется в город, Владимир Александрович сказал, что начинать нужно с самого детства. Своих пацанов он отправлял трудиться и на зерноток, и на другие сельхозработы, чтобы те познали цену крестьянского труда. Внушал истины о важности работы на земле, трудностях и благородстве профессии. В итоге Иван и Сергей продолжили дело отца.

Когда тебе по наступлению лет некому передать семейное дело, при том что есть дети, стоит винить только себя. В этом Балашов не сомневается: жизнь убедила на многих примерах, да и собственный опыт говорит сам за себя. Уже и внуки его трудятся в родительских хозяйствах. Одна из внучек окончила российский университет. Могла остаться там и неплохо устроиться, но вернулась домой, стала работать с финансами своего хозяйства. В общем, уже сложилась большая семейная династия, и этому примеру можно только радоваться.

Впрочем, наш разговор с ее основателем затронул не только радостные поводы, поговорили и о проблемах в аграрной отрасли. Взять вопросы обеспечения хозяйств семенами.

Как считает Владимир Александ­рович, в Казахстане производство семян зерновых находится не на должном уровне. Закупить востребованный сорт необходимого объема и качества сложно. Хотелось бы использовать свои, районированные казахстанские сорта, но, увы... Приходится обращаться к российским производителям. При этом больше всего северным регионам страны подходят омские сорта.

Не обошел в ходе разговора собеседник и другие проблемы сельского хозяйства, которые усугубились в связи с прошлогодней засухой. Как известно, тогда в пору хлебоуборки зарядили дожди, и комбайны встали на две-три недели. Зерно начало прорастать в колосе, будучи на корню.

В результате вышло, что 70–80% урожая отвечало только четвертому или пятому классу, то есть фактически было фуражным. Соответственно, и сдавать такое зерно пришлось по низкой цене – 40 тыс. тенге за тонну. Правда, есть у хозяйства и классное зерно более высокого качества, но его держат как семенной фонд.

Так совпало, что в неурожайный сезон подошло время выплачивать стоимость приобретенных ранее двух новых тракторов – «кировцев». Короче говоря, появились сложности финансового плана.

В этой ситуации оказались бы очень кстати государственные субсидии за новую технику. Последние были одобрены соответствующим госорганом пять месяцев назад, но все еще не получены.

В общем, неурожаи серьезно ударили по экономике фермерских хозяйств. Пострадали даже наиболее крупные и сильные из них. Что уж говорить о мелких, которым выживать было труднее и раньше. Не случайно появились объявления о продаже мелких сельхозпредприятий: в предстоя­щую весну некоторые из них просто не смогут отсеяться, если им не помочь, говорит Балашов.

При всей своей занятости, будучи главой фермерского хозяйства, этот человек продолжает оставаться дорожником. Как выяснилось, он отвечает за зимнее и летнее содержание, ремонт и обстановку на 150 километрах дорог областного значения в Акмолинской области. На мой вопрос: удается ли справляться, рекомендовал спросить о том у водителей, представителей районной власти…

Конечно, справляется, и делает это лучше многих. Потому как знает все тонкости, премудрости дорожного содержания и ремонта.

Вот нынче выдалась снежная, буранная зима, заметает сугробами большие и малые дороги. По мнению опытного дорожника, «пробивать» трассы после буранов, оставляя на обочинах снежные валы, неправильно. Нужно убирать снег с дорожного полотна полностью. Иначе при первом же ненастье снежный «коридор» вновь быстро забьется.

Проверенным жизнью методом защиты дорог от заносов можно считать сооружение снежных валов с ветреной стороны трассы на расстоянии примерно 50 метров. Валы примут на себя натиск стихии и защитят трассу хотя бы от двух-трех буранов. А там можно успеть собрать силы и продолжить очистку дорог.

Опыта ветерану дорожного дела не занимать, и он готов делиться им с молодыми. Вот только не идет молодежь в дорожники, что и расстраивает.

Дорожнику и фермеру в одном лице Владимиру Балашову перевалило за семьдесят, но годы он не считает: слишком много дел еще ждет. Неуспокоенность дает силы, заставляет двигаться вперед. Еще помогает позитивный настрой: нам всем стоит верить в лучшее, и тогда все получится, считает ветеран.