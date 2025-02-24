Дорожная сумка с тайным грузом: наркосбытчика осудили в области Ұлытау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированный межрайонный уголовный суд по области Ұлытау вынес приговор в отношении гражданина РК, обвиняемого в незаконном изготовлении, хранении, перевозке и сбыте наркотического вещества «гашиш» в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

По информации Главной транспортной прокуратуры, осужденный изготовил запрещенное вещество в бытовых условиях, после чего спрятал его в дорожную сумку и перевез на пассажирском поезде в Жезказган в целях дальнейшего сбыта.

«В суде прокурор предоставил неоспоримые доказательства вины подсудимого. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов удалось предотвратить распространение около пяти килограммов гашиша на территории области Ұлытау. Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы», – уточнили в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор вступил в законную силу.