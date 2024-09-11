Доску для тогызкумылак запустили в космос

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство туризма и спорта РК сообщило о запуске в космос доски для игры в тогызкумалак, передает Kazpravda.kz

«В соответствии с соглашением с российским космическим агентством, доска с камнями была впервые запущена в стратосферу в рамках Игр кочевников и затем успешно возвращена на Землю. Это событие не только важно для поклонников настольных игр, но и для всей страны, ведь тогызкумалак стал первой настольной игрой, побывавшей в космосе», – отметили в Минтуризма.

По информации ведомства, 9 сентября в 09:09 в рамках 5-х Всемирных игр кочевников состоялись первые партии по тогызкумалаку.

В турнире тогызкумалак принимают участие 114 участников из 41 страны, включая Колумбию, Бангладеш, Великобританию, Францию, Германию, США, Китай, Латвию, Африку и арабские страны.

Напомним, спортсмены национальной сборной по тогызкумалак активно готовились к участию в 5-х Всемирных играх кочевников.