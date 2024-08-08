Национальная сборная РК по тогызкумалак готовится к ВИК

ВИК - 2024
71
Дана Аменова
Корреспондент

Ранее атлеты проходили подготовку в Стамбуле и провели учебно-тренировочный сбор в Боровом

Фото: t.me/worldnomadgames2024

Спортсмены национальной сборной по тогызкумалак активно готовятся для участия в 5-х Всемирных играх кочевников, которые состоятся в сентябре этого года в Астане.

«Подготовка к 5-м Всемирным играм кочевников проходит на высоком уровне. Мы проходили подготовку в Стамбуле, провели учебно-тренировочный сбор в Боровом, сейчас планируем ехать на турнир в Кыргызстан, потом уже соберемся все в Астане на сборе. Я занимаюсь тогызкумалак с 11 лет, это уже большая часть моей жизни», – рассказал член национальной сборной РК по тогызкумалак Ерсултан Ауелбай.

Член национальной сборной Ернур Мерешев занимается этим видом спорта уже более 20 лет и считает, что его изучение нужно начинать в школе.

«Тогызкумалак развивает мыслительную способность, логическое мышление. Те школьники, которые приходят к нам впервые, начинают подтягиваться в математике», – отметил Ернур Мерешев.        

По словам главного тренера национальной сборной Айнур Жакапбаевой, для участия в интеллектуальных играх тогызкумалак, овари (игра народов западной Африки) и мангала (турецкая интеллектуальная игра) ожидается приезд спортсменов из 50 стран мира.

К слову, республиканская федерация тогызкумалак является партнером Ассоциации национальных видов спорта РК, которую возглавляет  известный предприниматель, общественный деятель, председатель попечительского совета общественного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов.

В состав Ассоциации входят федерации байге, кокпар, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, JORYQ. 

Напомним, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников.

Также ранее сообщалось, что национальная сборная Казахстана по тенге ілу начала подготовку к 5-м ВИК в Олимпийском учебно-тренировочном центре, расположенном в селе Жанашар Алматинской области.

#сборная #тогызкумалак #ВИК

Популярное

Все
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
На дорогах Костаная совсем небезопасно
Духовный храм в формате open space
В курортном районе вводят режим ЧС из-за каракуртов
Здесь чтят традиции кочевников
Более 13 млрд тенге выделено на питание школьников в Шымкенте
Два серебра завоевали казахстанские спортсмены в 12-й день Олимпиады
Торговые контракты на $7 млрд заключили Казахстан и Узбекистан
Первый саммит Диалога «Центральная Азия + Япония» пройдет в Астане
Более 5 тыс. пострадавших от паводков семей получили дома и квартиры
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 8 августа
Казахстанская школьница прошла стажировку в NASA
Миллионы потеряла жительница Атбасара, вложив их в Investment Trade Solution
Девять лет колонии получил экс-глава компании за хищение денег КМГ
Общий трудовой стаж династии железнодорожников Капишевых – 826 лет
Охлаждающую автомобили краску создали в Японии
Как не захлебнуться в «чашке латте»?
Стареющий Казахстан: число пожилых людей в стране превысило 2,7 млн
Мусор у нас в головах…
В Париже cкончался глава управления спорта Алматы
Токаев произвел назначения в своей администрации
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
АЭС: быть или не быть?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Две недели без газа и горячей воды
Токаев поздравил победителей Международной химической олимпиады
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Дени Сассу-Нгессо
Этот ролик обжег сердца
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Пищепром: товарный гость в своей стране?
Касым-Жомарт Токаев встретился с Жозепом Боррелем
Айдар Омаров стал врио президента «Казахфильма»
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

Национальная сборная Казахстана по тенге ілу готовится к ВИК
Сборная Казахстана по аударыспаку продолжает подготовку к В…
Новый мурал «Бүркітші» к Всемирным играм кочевников появилс…
Стартовала продажа билетов на церемонию открытия 5-х Всемир…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]