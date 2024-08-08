Национальная сборная РК по тогызкумалак готовится к ВИК

Ранее атлеты проходили подготовку в Стамбуле и провели учебно-тренировочный сбор в Боровом

Фото: t.me/worldnomadgames2024

Спортсмены национальной сборной по тогызкумалак активно готовятся для участия в 5-х Всемирных играх кочевников, которые состоятся в сентябре этого года в Астане.

«Подготовка к 5-м Всемирным играм кочевников проходит на высоком уровне. Мы проходили подготовку в Стамбуле, провели учебно-тренировочный сбор в Боровом, сейчас планируем ехать на турнир в Кыргызстан, потом уже соберемся все в Астане на сборе. Я занимаюсь тогызкумалак с 11 лет, это уже большая часть моей жизни», – рассказал член национальной сборной РК по тогызкумалак Ерсултан Ауелбай.

Член национальной сборной Ернур Мерешев занимается этим видом спорта уже более 20 лет и считает, что его изучение нужно начинать в школе.

«Тогызкумалак развивает мыслительную способность, логическое мышление. Те школьники, которые приходят к нам впервые, начинают подтягиваться в математике», – отметил Ернур Мерешев.

По словам главного тренера национальной сборной Айнур Жакапбаевой, для участия в интеллектуальных играх тогызкумалак, овари (игра народов западной Африки) и мангала (турецкая интеллектуальная игра) ожидается приезд спортсменов из 50 стран мира.

К слову, республиканская федерация тогызкумалак является партнером Ассоциации национальных видов спорта РК, которую возглавляет известный предприниматель, общественный деятель, председатель попечительского совета общественного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов.

В состав Ассоциации входят федерации байге, кокпар, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, JORYQ.

Напомним, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников.

Также ранее сообщалось, что национальная сборная Казахстана по тенге ілу начала подготовку к 5-м ВИК в Олимпийском учебно-тренировочном центре, расположенном в селе Жанашар Алматинской области.