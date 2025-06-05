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Министр культуры и информации Аида Балаева на конференции ЮНЕСКО призвала выработать конкретные рекомендации по сохранению культурного наследия человечества

фото с сайта МКИ РК

Министр культуры и информации РК Аида Балаева приняла вчера участие во Второй конференции ЮНЕСКО «Культурное наследие в XXI веке», прошедшей в Неаполе. Участники конференции обсудили вопросы развития, сохранения и защиты объектов культурного наследия, поддержания традиций, а также продвижения образовательных и молодежных программ.

В своем выступлении перед участниками конференции министр отметила, что реализация данных задач является одним из приоритетных направлений ведомства.

– Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно на площадке Национального курултая обращал внимание на важность сохранения и популяризации культурного наследия. Работа по данному направлению будет осуществляться в рамках Комплексного плана, утвержденного Правительством страны, – отметила она.

Аида Балаева также озвучила проб­лему влияния климата на объекты культурного наследия. В качестве примера она привела факты воздействия наводнений, ураганов, пожаров и эрозии почвы, ускоряющих разрушение памятников.

– Предлагаю объединить наши усилия и провести специальный международный семинар, на котором будут заслушаны прогнозы экологов из разных стран относительно экологических рисков в ближнесрочной перспективе и выработаны конкретные рекомендации по сохранению культурного наследия человечества, – отметила министр.

В рамках поездки Аида Балаева также провела встречу с министром культуры Италии Алессандро Джули. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, согласовали конкретные шаги по расширению партнерства между двумя странами.

Как отметила министр, Казахстан и Италию связывают дружественные и тесные отношения, чему также способствуют договоренности на высшем уровне. В частности, в рамках визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Италию был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере культуры и искусства. Новый импульс углублению сотрудничества придал недавний визит председателя совета министров Италии Джорджи Мелони.

Так, запланированы взаимные гаст­роли артистов, проведение совместных выставок, углубление сотрудничества между национальными музеями и театральными организациями двух стран, а также взаимодействие в области музыки и кинематографии.

В завершение встречи министр культуры и информации выразила заинтересованность в продолжении плодотворного сотрудничества в сфере культуры, а также пригласила итальянского коллегу посетить Казахстан с ответной рабочей поездкой, сообщила пресс-служба ведомства.

#ЮНЕСКО #конференция #Аида Балаева

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