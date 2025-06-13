Доступ к правосудию для каждого

Общество
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Конституционная реформа 2022 года играет большую роль в укреплении идеологии «Закон и Порядок»

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Международную конференцию «Конституционные изменения. Закон и Порядок» провел в Астане Институт законодательства и правовой информации РК. Целью мероприятия стало обсуждение ключевых аспектов конституционной модернизации Казахстана, их влияния на политико-правовую систему страны, совершенствование механизмов защиты прав и свобод граждан, а также на укрепление законности и правопорядка. Таким образом, конференция стала уникальной платформой для профессионального диалога между представителями государственной власти и научного сообщества ­Казахстана и зарубежья.

Официальное открытие мероприятия началось с выставки «Вехи конституционной эволюции Казахстана», которая продемонстрировала исторический путь становления Основного закона страны и вклада членов рабочих групп в проведение конституционных реформ.

Выступления участников дис­куссии охватывали широкий спектр тем – от конституционного правосудия и судебной реформы до защиты прав человека и сравнительного анализа правовых сис­тем. Были отмечены достижения в реализации конституционной реформы 2022 года, по результатам которой в стране усилены правозащитные механизмы, реализуется триада «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство», повышена эффективность «слышащего государства».

Как отметил помощник Президента РК по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, кардинальная трансформация политической сис­темы создала условия для укреп­ления демократических институтов и обеспечила защиту гарантий и прав граждан.

– Модернизирована система государственного управления, в основу которой заложен принцип «слышащего государства», продолжается планомерная работа по созданию эффективных механизмов взаимодействия госорганов с гражданами, происходит децентрализация власти, расширение полномочий местных исполнительных органов, идет формирование профессионального корпуса госслужащих, – отметил он.

В Послании Глава государства поставил задачу всемерно утверж­дать в обществе идеологию «Закон и Порядок» как базовое условие обеспечения общественной и индивидуальной безопасности. Сегодня определены основные направления развития правовой культуры, роста доверия к государственным институтам, укрепления верховенства права.

По мнению председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, соблюдение принципа верховенства права во всех сферах жизни должно стать фундаментом поступательного развития нашей страны, а каждый гражданин должен быть уверен в справедливости суда, беспристрастности правосудия.

– Проводимые реформы сосредоточены на повышении качества и уровня защиты прав граждан, направлены на расширение доступа к правосудию, обеспечение независимости и повышение ответственности судей, – отметил он.

Председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов обратил внимание, что с 2019 года в ведение этого органа полностью переданы вопросы отбора в кадровый резерв судей, а также судебное жюри с функциями привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Двумя годами позже были приняты поправки, направленные на увеличение доли представителей гражданского общества в составе совета.

– Это позволило уменьшить влияние исполнительной власти на кадровые вопросы судебной системы, а также повысить объективность и прозрачность работы в этой сфере, – подчеркнул спикер. – Вместе с тем оптимизированы все внутренние процедуры, направленные на более качественный отбор претендентов на судейские вакансии, повышены требования к кандидатам. То есть, несмотря на обеспечение доступности и открытости всех этапов отбора, его результаты стали более качест­венными.

Также в ходе конференции выступили ведущие казахстанские ученые, профессора из Германии, Италии, России и Узбекистана, судьи, депутаты, представители государственных органов и международные эксперты. Они отмечали, что Конституция РК стала одним из важных факторов успеха страны, в основе которого заложены идеи согласия, единства народа Казахстана, административные и правовые реформы, развитие местного самоуправления, социальная модернизация.

#Астана #законодательство #конференция

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