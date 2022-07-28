Dostyk TransTerminal: эффективно развивать казахстанскую логистику

Транзитный потенциал Казахстана и возможности бизнеса зарабатывать на перевозках грузов из Китая в страны Европы, Центральной Азии и Россию оценивается достаточно высоко.

Однако для их воплощения на практике требуются достаточно крупные инвестиции в создание инфраструктуры, способной обеспечить быстрое прохождение грузов через пограничные «стыки» и за счет этого привлечь большое количество игроков рынка. Таким инфраструктурным проектом стал железнодорожный Dostyk TransTerminal вблизи станции «Достык», построенный казах­станской компанией PTC Holding в середине 2021 года.

Идея строительства терминала для перевалки контейнерных грузов вблизи станции «Дос­тык» возникла в PTC Holding еще в 2018 году: уже тогда был очевиден дефицит мощностей по перевалке грузов с китайской узкой (1 435 мм) железнодорожной колеи на широкую (1 520 мм), по которой груз проходит через Казахстан.

Дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость такого терминала на пограничном переходе: в 2019 году транзитные контейнерные перевозки через Казахстан выросли до 664 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости транспортных средств для контейнерных грузов). А в 2020 году, несмотря на пандемию, через Казахстан было перевалено 876 тыс. ДФЭ.

В 2021 году рост объемов перевозки контейнерных грузов по железным дорогам продолжился, увеличившись до 1 млн 066 тыс. ДФЭ – и часть этого объема прошла через Dostyk TransTerminal, в строительство первой очереди которого PTC Holding вложил 6,1 млрд тенге. Мощность первой очереди составила 160 тыс. ДФЭ, с июня 2021-го по июнь ­2022-го через Dostyk TransTerminal было перевалено 129 тыс. ДФЭ. И уже в 2021 году владельцы нового терминала приступили к со­оружению его второй очереди, в которую было вложено 9,2 млрд тенге. Новый проект не только удвоил мощности терминала, доведя их до 320 тыс. ДФЭ в год, но и позволил разгрузить магист­ральные железнодорожные пути на станции «Достык» за счет строительства отдельного железнодорожного разъезда с приемно-отправочными путями.

Как избежать пробок на «Достыке»

«Сейчас и вход груженых вагонов по узкоколейке с китайской стороны, и выход по широкой колее идет через станцию «Дос­тык», туда идут не только контейнеры, но и универсальный подвижной состав, поэтому нет смысла там делать быстрый перегруз, – считает председатель правления PTC Holding Тимур Карабаев. – Вагоны все равно рискуют застрять на станции отправления: здесь и пришло понимание того, что нужно делать сквозную технологию за счет строительства собственных подъездных путей, чтобы увеличить скорость перегрузки. Мы эти пути построили и буквально на днях получили известие, что акт их ввода в эксплуатацию принят, остались небольшие согласительные процедуры, думаю, в течение ближайшего месяца эта работа завершится, после чего мы этот разъезд будем активно использовать».

Инвестиции в строительство новых железнодорожных путей протяженностью 13 с лишним километров составили еще 8,2 млрд тенге, таким образом, суммарные затраты частной компании на выстраивание терминала и его инфраструктуры составили 23,5 млрд тенге. В результате на станции «Достык» появилась площадка, где можно не только быстро перевалить контейнеры с одной колеи на другую, но и формировать монопоезда для одного грузоотправителя благодаря возможности единовременного хранения до 1 200 контейнеров на платформах Dostyk TransTerminal. Также монопоезда смогут формироваться и для одной станции назначения, на которой действуют несколько терминалов – на Dostyk TransTerminal по желанию заказчика могут сформировать разные составы для каждого из них для того, чтобы в конечном пункте потом не пришлось перетаскивать вагоны из одного состава по разным тупикам.

Все эти преимущества нового терминала уже привлекли внимание многих иностранных компаний, наибольшее количест­во грузов (115 тыс. ДФЭ) было перевезено по проектам ОТЛК ЕРА – Евразийского железнодорожного альянса казахстанских, российских и белорусских железных дорог. Собственные проекты PTC Cargo, дочерней компании PTC Holding, управляющей терминалом, обеспечили перевалку еще 14 тыс. ДФЭ. География собственных проектов PTC Cargo, осуществляемых в партнерстве с российскими компаниями «Трансконтейнер» и «Логбокс», достаточно разнообразна. В направлении Московского железнодорожного узла за год было направлено 9,4 тыс. ДФЭ, в Европу – 3,1 тыс. ДФЭ, в Узбекистан – 1,3 тыс. ДФЭ, еще 0,2 тыс. ДФЭ сос­тавили казахстанские товары, отправленные контейнерами в течение нынешнего года на импорт. При этом частные компании проявляют все больший интерес к возможностям казахстанского терминала.

«Если мы посмотрим результаты работы нашего терминала с июня 2021 года по апрель 2022-го, то увидим там превалирование проектов ОТЛК, – говорит генеральный директор PTC Cargo Олжас Шилтерханов. – Тогда из 106 тыс. ДФЭ на железнодорожный альянс трех стран пришлось 95,5 тыс., то есть более 80% всего объема. А сейчас, если брать результаты июнь к июню, это соотношение уже 60 на 40%. Самое главное в том, что такое перераспределение происходит не за счет снижения объемов со стороны ОТЛК, а за счет постоянного прироста со стороны других операторов. И для нас это очень важный момент – мы не теряем объемов со стороны нашего «якорного» клиента, одновременно наращиваем портфель заказов со стороны других рыночных структур, находим новых парт­неров. И если все будет развиваться и далее по этому сюжету, нам нужно будет задумываться о строительстве третьей очереди Dostyk TransTerminal.

Зачем PTC Holding своя «дочка» в Китае

По планам основного инвестора проекта – PTC Holding, третья очередь терминала должна быть построена к 2025 году. При этом поток транзитных контейнерных перевозок через Казахстан будет постоянно наращиваться.

К примеру, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прогнозирует, что уже в текущем году объем транзитных перевозок железнодорожным транспортом увеличится до 1 100 тыс. ДФЭ против 1 066 тыс. ДФЭ по итогам прошлого года. А общий объем транзитных перевозок всеми видами подвижного железнодорожного состава в 2022 году вырастет до 22,1 млн тонн против 21 млн тонн годом ранее.

Специалисты PTC Cargo утверж­дают, что уже сейчас эта тенденция к нарастанию обретает вполне зримые формы: если в первые 10 месяцев работы Dostyk TransTerminal через него было перевалено 106,7 тыс. ДФЭ, то есть в среднем 10,67 тыс. ДФЭ в месяц, то к июню ежемесячный показатель вырос до 10,75 тыс. ДФЭ.

«Если ранее через станцию «Достык» проходило условно 10–12 составов в сутки, то теперь через нее идет 14–15 составов, из которых до 9 приходится на контейнерные составы, остальное – универсальный парк. Мощность обработки нашего терминала 12 поездов в сутки, а сейчас мы в среднем перегружаем в сутки по 4,5 состава, – говорит Олжас Шилтерханов. – Мое мнение – грузопоток будет постоянно увеличиваться: сейчас Китай начинает наращивать отгрузку через наши «стыки», там уже видят, что «Дос­тык» может принимать больше составов, и начинают очень много направлять грузов на Россию и страны Европы через эту станцию. Потому что все хотят быстро доставлять свои грузы, а сейчас то, что мы отправляем в Европу и в Россию с учетом момента выхода контейнеров с самой восточной точки Китая, груз доходит до Москвы за срок в районе 10 дней, это очень быст­ро. Поэтому клиенты и выбирают железную дорогу».

Увеличению объемов грузов из Китая может способствовать и открытие в Поднебесной собственной дочерней структуры PTC Holding, по аналогии с филиалами компании в Узбекистане и в России. По словам Тимура Карабаева, это позволит группе компаний работать напрямую с китайскими грузоотправителями, без посредников в лице экспедиторских и транс­портных местных компаний, и обеспечивать проход груза по всему маршруту, а не начиная с момента пересечения им китайско-казахстанской границы.

«У нас есть план открытия филиала в Китае, предварительно планируем базироваться в Шанхае, процесс регистрации уже запущен, – говорит глава PTC Holding. – Это будет не представительство, это будет международная компания с полноценной хозяйственной деятельностью, которая сможет от своего имени заключать договоры с местными перевозчиками, чтобы мы могли непосредственно предлагать полный комплекс услуг напрямую грузоотправителю. Когда мы контролируем логистику на всем маршруте, нам удобнее планировать прохождение на «стыках», удобнее планировать подачу подвижного состава под эти грузы, удобно контролировать все моменты, касающиеся документооборота, оформления транзитных деклараций. Сейчас, когда мы частями покупаем сервисы у партнеров, мы можем гарантировать качество, когда груз приходит на казахстанскую границу. А после открытия такой компании в КНР мы будем отслеживать всю цепочку марш­рута», – поясняет он.

Контейнерами Dostyk TransTerminal не ограничится

Что до третьей очереди терминала, проектная мощность которой составит еще 160 тыс. ДФЭ, то, по словам Тимура Карабаева, она может быть рассчитана на перевалку грузов с других видов подвижного состава, помимо предназначенного для контейнерных перевозок. Сейчас нарастают поставки автомобилей, собранных в Китае, как в Казахстан, так и в Россию, их транспортируют в вагонах-сетках, и на «Достыке» в настоя­щее время нет специально оборудованной для их перевалки аппарели.

«Мы можем такую возможность предоставить на Dostyk TransTerminal в том случае, если потребность в перегрузке авто будет действительно большой, – говорит глава PTC Holding. – Есть запрос со стороны бизнеса по перегрузу контейнеров с железнодорожных составов на автомобили – такая возможность на «Достыке» есть, но станция перегружена. И наш терминал, имеющий собственный железнодорожный разъезд, который, к слову, уже практически принят КТЖ и этим летом начнет ­эксплуатироваться, может в дальнейшем взять на себя часть этой нагрузки. В общем, у нас много вариантов по диверсификации деятельности терминала, и все они будут нами внимательно изучаться», – заключил Тимур Карабаев.