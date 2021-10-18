Досуг обеспечен

Частные клубы детского досуга в Жетысу активно пользуются механизмом подушевого нормативного финансирования спортивных секций и творческих кружков, который внедряется в нашей стране с весны текущего года. Еще на начальном этапе реализации программы многие предприниматели, занятые в этой сфере, подали заявки на получение госзаказа в областной акимат. А сейчас, пройдя квалификационный отбор и получив бюджетные средства, увеличили охват детей. Другие открывают новые секции и кружки...

К примеру, в Центре искусств Art studio, открывшемся недавно в Текели, проводятся занятия по рисованию, лепке из пластилина, игре на гитаре, танцевальному искусству. Свыше 150 ребят в возрасте от 5 до 17 лет выразили желание обучаться в творческом клубе, большинство их уже посещает кружки.

Как сообщила администратор учреждения Анастасия Антонюк, набор учащихся продолжается, планируется открыть отделение декоративно-прикладного искусства. Центр сотрудничает с Дворцом школьников Талдыкоргана, уроки ведут квалифицированные педагоги, имеющие большой опыт работы в данной сфере.

По словам председателя родительского комитета Алматинской области Дании Кыдырбаевой, благодаря инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева множество детско-подростковых клубов, этаких «кузниц талантов», стали доступными для казахстанцев, поскольку государство взяло на себя оплату работы тренеров и преподавателей. Больше всего рады новшеству малоимущие и многодетные родители, не имеющие возможности платить за внешкольные занятия детей.

Весомую господдержку получили также хозяева дворовых клубов и центров детского досуга. Так, по информации пресс-службы акима Алматинской области, в регионе в рамках госзаказа открыто 528 творческих кружков, охвачено свыше 13 тыс. школьников. В спортивных секциях занимаются 204 тыс. ребят.

В рамках программы подушевого финансирования на развитие массового детского спорта из областного бюджета выделен 1 млрд тенге, на тематические кружки – еще 850 млн. По этим показателям Жетысу занимает одну из лидирующих позиций в стране. Как сообщили представители курирующих госорганов, сейчас системой детского досуга охвачено около 70% учащихся школ. В ближайшие годы планируется значительно увеличить этот показатель.