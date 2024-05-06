Эксперимент «на чистоту» провели в столице

Социальный эксперимент помог определить, как жители столицы соблюдают экологическую культуру и заботятся о чистоте окружающей среды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: Акимат Астаны

Организаторы разбросали пустые бутылки, бумагу и другой мусор на пешеходной улице вдоль набережной реки Есиль. Съемочная группа наблюдала, поднимут ли прохожие люди мусор, лежащий на земле, и уберут ли его в специальные урны.

В ходе съемок социального эксперимента был снят ролик скрытой камерой. Выяснилось, что жители столицы неравнодушны к городу. Все прохожие поднимали разбросанный мусор и положили его в ящик.

«Мы видели, как жители Астаны соблюдают чистоту. В этом мы убедились, наблюдая около часа. И нас порадовало, что и взрослые, и дети кладут в мусорное ведро, не пропуская ни пластика, ни бумаги, лежащих на земле. Мы все несем ответственность за чистоту вокруг. Мы считаем, что не только работники коммунальной сферы, но и каждый житель должен внести свой вклад в то, чтобы наш город был чистым и уютным», - отметили организаторы.

В Астане проходит масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка». Текущая неделя носит название «Мөлдір бұлақ», в ходе которой будут очищены от мусора окрестности водоемов – рек и озер.

В рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также проводятся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.