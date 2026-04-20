Дожди, грозы и резкое похолодание: Казахстан окажется во власти циклона

По данным метеослужбы, циклон с районов Москвы и связанные с ним атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду по всей территории страны, прогнозируются дожди.

23 апреля на юге и юго-востоке республики будут сильные дожди, днем гроза, в отдельных районах возможен град.

По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.

Прогнозируется понижение температуры воздуха днем на западе РК до 7-17 тепла, на севере до 13-20 тепла, в центре до 15-23, на юге и юго-востоке до 15-20 тепла.