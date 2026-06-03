Засуха прогнозируется в ряде регионов Казахстана в июне

Казгидромет выпустил прогноз засухи на июнь, сообщает Kazpravda.kz
Согласно уточненному прогнозу в июне 2026 года атмосферная засуха ожидается:
- в Актюбинской области в Шалкарском районе;
- в Алматинской области в Балхашском районе;
- в области Жетісу в Каратальском районе;
- в Кызылординской области в Аральском и Казалинском.
В указанных районах высокая вероятность возникновения локальных засух.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца, добавили в метеослужбе.