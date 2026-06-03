Засуха прогнозируется в ряде регионов Казахстана в июне

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно уточненному прогнозу в июне 2026 года атмосферная засуха ожидается:

- в Актюбинской области в Шалкарском районе;

- в Алматинской области в Балхашском районе;

- в области Жетісу в Каратальском районе;

- в Кызылординской области в Аральском и Казалинском.

В указанных районах высокая вероятность возникновения локальных засух.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца, добавили в метеослужбе.