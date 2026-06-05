Дожди прогнозируются по республике в эту пятницу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

г. Астана: 5 июня ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

г. Алматы: 5 июня днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

г. Шымкент: 5 июня ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

В период с 30 мая по 5 июня в Актюбинской, Костанайской областях прогнозируется выпадение обильных осадков.

В период 2-6 июня Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и в области Абай днем прогнозируется сильная жара 30-35 градусов.

5 июня ночью на западе, севере, юге в Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере области дождь, гроза, на западе области временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

5 июня в Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

5 июня ночью на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере области небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. На востоке, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

5 июня на западе, юге Павлодарской области ожидается небольшой дождь, гроза. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

5 июня на севере, востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью на юге, в центре, днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

5 июня на западе, востоке, юге Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-18 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

5 июня днем на севере области Ұлытау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

5 июня на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

5 июня днем в горных районах области Жетісу ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

5 июня ночью в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем на севере, западе, юге области небольшой дождь, в горных, предгорных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный на западе, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. Ожидается высокая пожарная опасность.

По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): 05 июня ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный временами порывы 15-20 м/с.

5 июня на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-западный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность.

5 июня утром и днем на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

5 июня днем на севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. В центре, на юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге, северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

5 июня днем в области Абай ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

5 июня на юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

5 июня в центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.