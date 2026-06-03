Жара и грозы ожидаются в Казахстане по 5 июня

Специалисты Казгидромета представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, активный глубокий циклон продолжает оказывать влияние на большую часть территории Казахстана.

В ближайшие дни в стране сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, а также возможны град и шквал.

Сильные дожди прогнозируются 4 июня в западных регионах страны, 4-5 июня — на северо-западе и севере, 6 июня на юго-востоке республики. Лишь на востоке и юге Казахстана погода будет преимущественно без осадков.

Днем на западе, северо-западе и севере страны воздух прогреется до +22+30 °С, на северо-востоке и востоке сохранится жаркая погода с повышением температуры до +30+37 °С, на юго-востоке республики ожидается небольшой спад жары до +25+33 °С.