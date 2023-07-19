Дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

Фото: Kazpravda.kz

По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидаются дожди.

"Большая часть РК будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются на северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока республики. С отрогом северо-западного антициклона на западе страны с 21 июля ожидается прекращение осадков", – говорится в сообщении.

В метеослужбе прогнозируют понижение температуры воздуха в ночные часы в северных, восточных и центральных регионах до 10-18 градусов тепла.