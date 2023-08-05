Дожди с градом, жара и пыльная буря: о погоде на 6 августа

На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет» .

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В большинстве регионов прогнозируются дожди и грозы. Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, на юге страны с пыльной бурей. На севере в ночные и утренние часы ожидается туман, днем на севере и в центре страны – град.

Днем в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Актюбинской областях сохраняется сильная жара 35-39°С, на юге и северо-западе Мангыстауской области - сильная жара 38-41°С.

В центре Алматинской области - очень сильная жара 40-42°С.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе и востоке Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангыстауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытайской, Жетысуской, Абайской, на юге Костанайской, Атырауской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.