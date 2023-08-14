Дождливая погода ждет казахстанцев в ближайшие 3 дня

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 15-17 августа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер.

В южных регионах страны ожидается погода преимущественно без осадков. На большей части республики температурный фон постепенно начнет повышаться, за исключением западных регионов, где ожидается небольшой спад жары.