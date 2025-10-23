Вице-премьер Канат Бозумбаев дал поручения членам правительственной комиссии по расследованию причин ДТП, произошедшего на окраине Айтекебийского района Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

О текущей обстановке доложились аким Актюбинской области Асхат Шахаров, министр внутренних дел Ержан Саденов, вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, вице-министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев, вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов.

Шесть человек госпитализированы в центральную районную больницу Хромтауского района Актюбинской области. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести. Канат Бозумбаев поручил Министерству здравоохранения организовать доставку всех пострадавших, подлежащих транспортировке, в Астану санитарной авиацией для прохождения необходимого лечения.

Министерству труда и социальной защиты населения и акиму Актюбинской области поручено оказать семьям погибших всю необходимую материальную и психологическую помощь.

Всесторонним расследованием причин ДТП на месте занимается специальная комиссия МВД, возбуждено уголовное дело. Министерству внутренних дел и Министерству транспорта вице-премьер поручил внести предложения по режиму трассы «Самара - Шымкент» до безопасного уровня.

Напомним, 23 октября в 08.40 часов на 927 км автодороги республиканского значения «Самара-Шымкент» водитель, гражданин Узбекистана, управляя грузовой автомашиной «DAF», выехал из Хромтау в направлении п. Карабутак, не справившись с управлением, допустил лобовое столкновение со встречной пассажирской автомашиной «Газель». В результате ДТП оба водителя и 10 пассажиров автомашины «Газель» – жители Актюбинской области, в том числе двое несовершеннолетних, – скончались на месте. После ЧП была создана правительственная комиссия.