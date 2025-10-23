Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с поручением Премьер-министра Олжаса Бектенова создана правительственная комиссия по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на окраине села Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Кабмина

"Премьер-министр поручил Комиссии незамедлительно приступить к работе, обеспечить всестороннее расследование причин ДТП, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавшим. В состав Комиссии под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения и транспорта, руководство акимата Актюбинской области", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в крупном ДТП на трассе в Актюбинской области погибло 12 человек.