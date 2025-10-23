Врачи рассказали о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на трассе Самара – Шымкент

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы управления здравоохранения Актюбинской области, в Хромтауской районной больнице находятся шесть пострадавших, один из которых шестнадцатилетний подросток.

В ведомстве сообщили, что четверо пациентов получают интенсивную противошоковую терапию в отделении реанимации, двое находятся в общем отделении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Лекарственные средства и компоненты крови имеются.

На месте работают две выездные бригады из областного центра: детская и взрослая. В их составе реаниматологи, травматологи, хирурги и нейрохирурги. Врачами проведены необходимые оперативные вмешательства с учетом состояния пострадавших.

Как уточнили медики, один из пострадавших, который ранее отказался от транспортировки, после повторного осмотра госпитализирован с ушибами.

По данным акимата Айтекебийского района, среди погибших были представители двух семей. В одной семье трагически погибли отец и трехлетний ребенок, в другой – мать и 18-летний сын-студент. Среди жертв есть еще один ребенок 9 лет.

ГАЗель, участвовавшая в ДТП, официально занималась пассажирскими перевозками с июня 2025 года. Утром 23 октября автомобиль выехал по расписанию из райцентра.

Пресс-служба областного акимата сообщила, что семьям погибших окажут материальную помощь по 1 миллиону тенге.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.

Напомним, что создана правительственная комиссия по расследованию причин ДТП в Актюбинской области, в котором погибло 12 человек.