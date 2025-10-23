Из 12 погибших в аварии на трассе Актюбинской области – двое детей

ДТП
172
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на трассе Самара – Шымкент

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы управления здравоохранения Актюбинской области, в Хромтауской районной больнице находятся шесть пострадавших, один из которых шестнадцатилетний подросток.

В ведомстве сообщили, что четверо пациентов получают интенсивную противошоковую терапию в отделении реанимации, двое находятся в общем отделении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Лекарственные средства и компоненты крови имеются.

На месте работают две выездные бригады из областного центра: детская и взрослая. В их составе реаниматологи, травматологи, хирурги и нейрохирурги. Врачами проведены необходимые оперативные вмешательства с учетом состояния пострадавших.

Как уточнили медики, один из пострадавших, который ранее отказался от транспортировки, после повторного осмотра госпитализирован с ушибами.

По данным акимата Айтекебийского района, среди погибших были представители двух семей. В одной семье трагически погибли отец и трехлетний ребенок, в другой – мать и 18-летний сын-студент. Среди жертв есть еще один ребенок 9 лет.

ГАЗель, участвовавшая в ДТП, официально занималась пассажирскими перевозками с июня 2025 года. Утром 23 октября автомобиль выехал по расписанию из райцентра.

Пресс-служба областного акимата сообщила, что семьям погибших окажут материальную помощь по 1 миллиону тенге.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.

Напомним, что создана правительственная комиссия по расследованию причин ДТП в Актюбинской области, в котором погибло 12 человек.

 

#дети #ДТП #авария

Популярное

Все
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Музыкальное наследие тюркского мира
Тысячи спасенных жизней
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Успей купить по приятной цене!
Финальные поединки в Семее
Обменялись опытом, наладили контакты
Стратегическое партнерство укрепляется
Жүз домбыра – бір үн
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Крылатое наследие номадов
Новую спецтехнику получили лесники
Kia: тандем человека и высоких технологий
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Высокая честь – Родину беречь
Чувствовать себя равноправными членами общества
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Создана правительственная комиссия по расследованию причин…
В крупном ДТП на трассе в Актюбинской области погибло 12 че…
Более 60 человек погибли в Уганде в ДТП
Более 40 человек погибли в ДТП в ЮАР

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]