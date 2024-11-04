Дуэт серийных домушников разоблачили в Алматы

Фото: Polisia.kz

Спецоперацию оперативники провели при содействии полицейского спецназа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Как следует из сообщения криминальной полиции, злоумышленников задержали на месте преступления. Незадолго до ареста они, путем отжима окна, проникли в одну из квартир в 6-м микрорайоне и похитили оттуда золотые изделия, а также имущество домочадцев.

«Оба подозреваемых ранее уже имели судимость за кражи чужого имущества. Один из них – житель Акмолинской области, другой – приезжий из северного Казахстана. По нашим данным, этот дуэт имеет причастность как минимум к девяти аналогичным эпизодам. Промышляли они в основном в Ауэзовском, Медеуском и Бостандыкском районах города. Фигуранты арестованы. Вещественные доказательства изъяты», – проинформировал первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

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