Дуйсенова поручила поскорее обеспечить безопасность объектов образования

Образование
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как она отметила, осень не за горами, поэтому необходимо максимально использовать благоприятный для работ летний период

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы обеспечения безопасности в организациях образования обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. В нем также приняли участие представители центральных госорганов и заместители акимов областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

«Нужно уделить особое внимание выполнению работ, утвержденных в дорожных картах, в срок. Осень не за горами. Поэтому необходимо максимально использовать благоприятный для работ период», — отметила Тамара Дуйсенова.

В этом году Министерством просвещения были введены изменения в соответствующие правила. Согласно новым требованиям, камеры видеонаблюдения во всех объектах образования с контингентом свыше 100 человек должны быть соединены с центром оперативного управления или районным отделом полиции. Кроме того, необходимо наличие тревожных кнопок. Ранее эти требования касались лишь организаций в городах и районных центрах.

При этом в объектах с контингентов свыше 700 человек должны быть установлены турникеты и заключены договоры с охранными организациями.

В рамках этого в регионах утверждаются планы работ по обеспечению системами безопасности. На сегодня такие документы приняты акиматами Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и области Абай.

На совещании также был обсужден недавний инцидент в школе Павлодарской области. По словам исполняющего обязанности директора департамента по развитию инфраструктуры Министерства просвещения Марлена Касенова, законом утвержден список предметов, запрещенных к вносу в объекты образования. Регионы должны обеспечить исполнение данных требований.

«Министерствам просвещения и внутренних дел совместно с акиматами необходимо усилить работу по установке камер видеонаблюдения, тревожных кнопок, турникетов в объектах образования. Мы должны использовать все возможности для обеспечения безопасной среды для детей», — отметила Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер также поручила заинтересованным госорганам выработать дополнительные предложения по обеспечению безопасности в организациях образования.

#безопасность #Образование #школы #видеонаблюдение #Дуйсенова #турникеты

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