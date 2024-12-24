Два грузовика столкнулись из-за отказа тормозов на трассе Астана - Щучинск

Инцидент, который подчеркивает необходимость строгого соблюдения мер безопасности на дорогах, произошел у терминала оплаты трассы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НК «КазАвтоЖол»

Кадр из видео

По предварительным данным, один из водителей остановился перед терминалом оплаты, а второй грузовик, следовавший за ним, не смог затормозить из-за отказа тормозной системы. В результате попутного столкновения двух грузовых автомобилей никто не пострадал, но последствия могли быть гораздо серьезнее.

Этот случай еще раз напоминает о важности проверки состояния тормозной системы, шин и других ключевых узлов транспорта.

Национальная компания «КазАвтоЖол» призывает водителей соблюдать осторожность и снижать скорость перед шлагбаумами и терминалами оплаты, особенно если вы управляете тяжелым транспортом, который требует большего тормозного пути.

Кроме того, важно учитывать зимние погодные условия, поскольку холод, гололед и снег значительно увеличивают нагрузку на автомобиль и повышают риск отказа систем.