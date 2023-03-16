Две квартиры загорелись в пятиэтажках Экибастуза и Павлодара

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В течение получаса ликвидирован пожар в Екибастузе. Другое возгорание в жилом доме остановлено спасателями Павлодара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

В течение 32 минут после получения сигнала о загорании квартиры в пятиэтажном жилом доме Екибастуза пожарные ликвидировали огонь и предотвратили угрозу для жизни владельцев других квартир.

«На месте происшествия было установлено горение домашних вещей и мебели, от высокой температуры оплавилось пластиковое окно и натяжной потолок. Ядовитый дым распространился по всему подъезду. По лестничному маршу с использованием спасательного устройства «Респиход» эвакуировали 8 человек, из них 2 несовершеннолетних детей», - проинформировали в ДЧС.

Дополнительно сообщается, что в Павлодаре загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

«Из-за сильного задымления им пришлось эвакуировать 14 человек, в том числе пятерых детей, спасены 2 человека, в том числе хозяйка квартиры, где произошел пожар», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасенная женщина получила отравление продуктами горения и передана медикам скорой помощи.

В обоих случаях причина пожара - короткое замыкание электропроводов.