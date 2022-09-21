Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области

Министерство здравоохранения РК выразило соболезнования в связи с трагедией, произошедшей возле поселка Сарышаган в Актогайском районе Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz.

В дорожно-транспортном происшествии погибли 2 врача и пострадали 8 медицинских работников поликлиники города Балхаш ТОО «Медицинский центр Жезказган».

"Министерство приносит глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедших Кенжехановой Виктории Ислямовны и Кыстаубаевой Бакыт Рашитовны. Отоларинголог Виктория Кенжеханова и врач-офтальмолог Бакыт Кыстаубаева были настоящими профессионалами, отдавшими охране здоровья граждан десятки лет. Здравоохранение региона понесло невосполнимую утрату", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, в 30 километрах от поселка Сарышаган, случилось ДТП, в котором пострадали сотрудники корпорации "Казахмыс". Бригада из 11 врачей "Медицинского центра Жезказгана" корпорации "Казахмыс" возвращалась с рудника Шатырколь из Жамбылской области в Балхаш. Там врачи проводили профосмотр работников рудника.

На повороте в поселок Тарасал Актогайского района произошло столкновение автобуса "ПАЗ" (принадлежал филиалу ТОО "Tranco Express"), в котором ехали врачи, и тралла марки "MAN". После столкновения обе машины были сильно повреждены. Оба водителя и один пассажир автобуса погибли на месте. Еще один медик из автобуса скончался по пути в больницу.

Соболезнования родным и близким погибших врачей также выразила корпорация "Казахмыс".

"Компания "Казахмыс" с прискорбием сообщает о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на трассе "Алматы - Екатеринбург", в котором погибли трое сотрудников компании. Руководство и трудовой коллектив компании "Казахмыс" приносят искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в официальном обращении компании.