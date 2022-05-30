Фото пресс-службы акимата Алматы
Общество
Две новые станции метро открыли в Алматы

В Алматы открылись две станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Они являются логическим продолжением девяти действующих станций метрополитена, связывающими центр города со спальными районами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

С вводом в эксплуатацию новых станций общая протяженность увеличилась на 3,1 км и составила 13,4 км. На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения 7-10 минут.

На сегодня ежедневно метрополитен перевозит около 45 тысяч пассажиров. С открытием новых станций ожидается, что ежедневный пассажиропоток вырастет до 85 тысяч человек.

«Сарыарка» идет следующей после станции «Москва», расположена по проспекту Абая между проспектом Алтынсарина и улицей Саина в районе Family Park. Станция глубокого заложения, с одним вестибюлем имеет две входные группы. Здесь установлены 2 лифта и 8 эскалаторов.

Основная идея при создании интерьеров станции – отразить красоту и  бескрайность просторов степей Сарыарки. Стены облицованы мраморной мозаичной плиткой с волнообразными вставками из гранитных плит. На торцовой стене расположено панно, изображающее восход солнца над степями, на переднем плане – мчится табун лошадей на фоне столицы Казахстана.

Станция «Бауыржан Момышулы» расположена по проспекту Абая, западнее улицы Момышулы. Станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, имеет шесть входных групп. На станции установлены 6 лифтов и 15 эскалаторов. Длина платформы – 108 метров. Одиннадцатая по счету станция 1-й линии Алматинского метрополитена на данный момент является конечной.

Станция расположена посреди большого жилого массива. Для отделки стен и колонн использованы керамические панели «под дерево» светлых тонов, жемчужно-серого цвета, для облицовки пола – натуральный гранит светло-серого цвета. 

В дальнейшем планируется завершение строительства станции «Калкаман» и развитие линии метрополитена в западном направлении до рынка «Барлык», добавили в акимате. 

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