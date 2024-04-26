Санврачи на страже качества воды Общество 26 апреля 2024 г. 8:16 11 Лаура Тусупбекова Биологическим угрозам нужно противостоять коллективно фото пресс-службы Сената Парламента РК Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера направлено на укрепление правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам. Кроме того, проведение согласованных действий и обмен информацией об эпидемиологической ситуации, а также принимаемых мерах в государствах-участниках для защиты жизни и здоровья населения. Пункты соглашения регламентируют порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривают создание специализированных противоэпидемических бригад и определяют основные направления работы и условия их использования в странах Содружества. Согласно документу, стороны оказывают друг другу помощь в соответствии со своими возможностями и на основе добровольности. Одним из важных пунктов соглашения является оперативность действий специализированных противоэпидемических бригад, отмена длительных процедур в случае необходимости пересечения ими государственной границы при возникновении чрезвычайных ситуаций. – Сложившаяся на сегодня ситуация по паводкам, когда Казахстан столкнулся с беспрецедентным стихийным бедствием, диктует необходимость обеспечения готовности системы общественного здравоохранения для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий, – отметила сенатор Айнур Аргыбекова. Как известно, одними из основных источников биологического загрязнения являются скотомогильники и места захоронения животных. В Казахстане недавние паводки подтопили тысячи домов и, что особенно тревожно, скотомогильники. Это создает риск распространения опасных заболеваний. Как известно, в России тоже сложная паводковая ситуация, а общая граница создает угрозу обоим государствам. Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова заверила, что сейчас ситуация стабильная. – Каждые два-три дня мы обмениваемся информацией с главным государственным санитарным врачом России об эпидемиологической ситуации и безопасности воды, результатами исследования воды и применяемыми профилактическими и эпидемиологическими мерами, – сказала она. Также сенаторы рассмотрели и одобрили поправки в Закон «О государственных наградах РК», который был инициирован депутатами во исполнение поручений Главы государства. Как было отмечено на заседании, одна из важных задач принимаемых мер – содействие укреплению общенационального сознания, казахстанской гражданской идентичности, развитию военно-патриотического воспитания. В соответствии с нормами закона предусматривается присвоение различным степеням ордена «Айбын» имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева. – Одобренный сегодня закон разработан в рамках исполнения поручения Главы государства. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выдвинул инициативу о присвоении различным степеням ордена «Айбын» имен прославленных национальных героев. Это решение, несомненно, будет способствовать укреплению военно-патриотического воспитания молодежи и увековечиванию памяти об их воинской доблести, – сказал Маулен Ашимбаев. Одобрили сенаторы и ратификацию Договора между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях. Договор направлен на расширение сотрудничества по ключевым направлениям. Как отметил Маулен Ашимбаев, союзнические отношения между Казахстаном и Узбекистаном строятся на основе взаимного доверия, равенства и учета национальных интересов. В соответствии с положениями договора стороны содействуют укреплению связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств. Кроме того, согласно статье 4 договора, Казахстан и Узбекистан учреждают Высший межгосударственный совет, возглавляемый главами государств. Координация деятельности этого совета возлагается на Совет Министров иностранных дел. – Узбекистан – надежный союзник и важный партнер Казахстана. Значительный импульс двусторонним отношениям придают взаимные визиты глав наших государств. Результатом такого доверительного диалога стал рассматриваемый сегодня закон, который охватывает широкий круг вопросов и способствует углублению нашего стратегического сотрудничества во многих сферах. В целом надеемся, что ратификация договора позволит вывести братские казахстанско-узбекские отношения на новый уровень взаимодействия, – подчеркнул председатель Сената. Также была одобрена ратификация Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Законом регламентируются процедуры обеспечения доступа к лекарственным препаратам нуждающимся странам. Комментируя документ, спикер Маулен Ашимбаев отметил, что на казахстанском рынке лекарственных препаратов доля отечественных производителей продолжает снижаться. По стандартам Всемирной организации здравоохранения для обеспечения лекарственной безопасности доля отечественного производства на рынке должна быть не менее 30%. – Отчеты – это всегда здорово, но на факты нужно смотреть. По данным официальной статистики, на нашем рынке лекарственных препаратов доля отечественных производителей сегодня – 10%. То есть, чтобы дойти хотя бы до 30%, нужно еще очень многое сделать. Согласно официальной статистике, хочу подчеркнуть: у нас производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в прошлом году сократилось на 10% по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт лекарственных препаратов, произведенных у нас, в прошлом году сократился на 28,5%. Импорт вырос на 3%. Как в этих условиях будем выполнять поручение Главы государства о доведении доли отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50%? – задался вопросом председатель палаты. Еще одна тенденция, на которую обратил внимание председатель Сената, – это несоответствие половины отечественных фармпродуктов стандартам качества ВОЗ. В этой связи Маулен Ашимбаев призвал Минздрав сместить акценты с теории на практику, провести всестороннее обсуждение актуальных вопросов в Сенате с привлечением соответствующих госорганов, включая Министерство промышленности, нацкомпании и экспертное сообщество. – Из 43 отечественных производителей лекарственных средств только 25 соответствуют стандартам GMP (good manufacturing practice или правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения. – Прим. авт.). Это стандарт, который используется и рекомендуется ВОЗ. То есть, если половина наших производителей не соответствует этим стандартам, соответственно, и качество наших препаратов, мягко говоря, является неконкурентоспособным по сравнению с импортными аналогами. Вопросы есть как в плане увеличения объемов, так и по обеспечению качества, – резюмировал Маулен Ашимбаев и поручил соответствующим комитетам Сената провести расширенное заседание или правчас на эту тему. #сотрудничество #Сенат #соглашение #заседание #СНГ