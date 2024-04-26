Санврачи на страже качества воды

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-­эпидемиологического характера направлено на укрепление правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам. Кроме того, проведение согласованных действий и обмен информацией об эпидемиологической ситуации, а также принимаемых мерах в государствах-участниках для защиты жизни и здоровья населения.

Пункты соглашения регламентируют порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривают создание специализированных противоэпидемических бригад и определяют основные направления работы и условия их использования в странах Содружества.

Согласно документу, стороны оказывают друг другу помощь в соответствии со своими возможностями и на основе добровольности. Одним из важных пунктов соглашения является оперативность действий специализированных противоэпидемических бригад, отмена длительных процедур в случае необходимости пересечения ими государственной границы при возникновении чрезвычайных ситуаций.

– Сложившаяся на сегодня ситуация по паводкам, когда Казахстан столкнулся с беспрецедентным стихийным бедствием, диктует необходимость обеспечения готовности системы общественного здравоохранения для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий, – отметила сенатор Айнур Аргыбекова.

Как известно, одними из основных источников биологического загрязнения являются скотомогильники и места захоронения животных. В Казахстане недавние паводки подтопили тысячи домов и, что особенно тревожно, скотомогильники. Это создает риск распространения опасных заболеваний. Как известно, в России тоже сложная паводковая ситуация, а общая граница соз­дает угрозу обоим государствам.

Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова заверила, что сейчас ситуация стабильная.

– Каждые два-три дня мы обмениваемся информацией с главным государственным санитарным врачом России об эпидемиологической ситуации и безопасности воды, результатами исследования воды и применяе­мыми профилактическими и эпидемиологическими мерами, – сказала она.

Также сенаторы рассмотрели и одобрили поправки в Закон «О государственных наградах РК», который был инициирован депутатами во исполнение поручений Главы государства. Как было отмечено на заседании, одна из важных задач принимае­мых мер – содействие укреплению общенационального сознания, казахстанской гражданской идентичности, развитию военно-патриотического­ воспитания.

В соответствии с нормами закона предусматривается присвоение различным степеням ордена «Айбын» имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы­ и Рахымжана Кошкарбаева.

– Одобренный сегодня закон разработан в рамках исполнения поручения Главы государства. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выдвинул инициативу о присвоении различным степеням ордена «Айбын» имен прославленных национальных героев. Это решение, несомненно, будет способствовать укреплению военно-патриотического воспитания молодежи и увековечиванию памяти об их воинской доблести, – сказал Маулен Ашимбаев.

Одобрили сенаторы и ратификацию Договора между Казах­станом­ и Узбекистаном о союзнических отношениях. Договор направлен на расширение сотрудничества по ключевым направлениям. Как отметил Мау­лен Ашимбаев, союзнические отношения между Казахстаном и Узбекистаном строятся на основе взаимного доверия, равенства и учета национальных интересов. В соответствии с положениями договора стороны содействуют укреплению связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств.

Кроме того, согласно статье 4 договора, Казахстан и Узбекистан учреждают Высший межгосударственный совет, возглавляемый главами государств. Координация деятельности этого совета возлагается на Совет Министров иностранных дел.

– Узбекистан – надежный союзник и важный партнер Казахстана. Значительный импульс двусторонним отношениям придают взаимные визиты глав наших государств. Результатом такого доверительного диалога стал рассматриваемый сегодня закон, который охватывает широкий круг вопросов и способствует углублению нашего стратегического сотрудничества во многих сферах. В целом надеемся, что ратификация договора позволит вывести братские казахстанско-узбекские отношения на новый уровень взаимодействия, – подчеркнул председатель Сената.

Также была одобрена ратификация Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Законом регламентируются процедуры обеспечения доступа к лекарственным препаратам нуждающимся странам. Комментируя документ, спикер Маулен Ашимбаев отметил, что на казахстанском рынке лекарственных препаратов доля отечественных производителей продолжает снижаться. По стандартам Всемирной организации здравоо­хранения для обеспечения лекарственной безопасности доля отечественного производства на рынке должна быть не менее 30%.

– Отчеты – это всегда здорово, но на факты нужно смотреть. По данным официальной статистики, на нашем рынке лекарственных препаратов доля отечественных производителей сегодня – 10%. То есть, чтобы дойти хотя бы до 30%, нужно еще очень многое сделать. Согласно официальной статистике, хочу подчеркнуть: у нас производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в прошлом году сократилось на 10% по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт лекарственных препаратов, произведенных у нас, в прошлом году сократился на 28,5%. Импорт вырос на 3%. Как в этих условиях будем выполнять поручение Главы государства о доведении доли отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50%? – задался вопросом председатель палаты.

Еще одна тенденция, на которую обратил внимание председатель Сената, – это несоответствие половины отечественных фармпродуктов стандартам качества ВОЗ. В этой связи Маулен Ашимбаев призвал Минздрав сместить акценты с теории на практику, провести всестороннее обсуждение актуальных вопросов в Сенате с привлечением соответствующих госорганов, включая Министерство промышленности, нацкомпании и экспертное сообщество.

– Из 43 отечественных производителей лекарственных средств только 25 соответствуют стандартам GMP (good manufacturing practice или правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения. – Прим. авт.). Это стандарт, который используется и рекомендуется ВОЗ. То есть, если половина наших производителей не соответствует этим стандартам, соответственно, и качество наших препаратов, мягко говоря, является неконкурентоспособным по сравнению с импортными аналогами. Вопросы есть как в плане увеличения объемов, так и по обеспечению качества, – резюмировал Маулен Ашимбаев и поручил соответствующим комитетам Сената провести расширенное заседание или правчас на эту тему.