Двое малышей отравились хлорированной водой в детсаду Караганды

Происшествия, Образование
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Двоих детей напоили водой с део-хлором в детском саду в городе Караганде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Фото: Kazpravda.kz

Отравление, делится мама одного из пострадавших малышей, произошло вечером 10 июля. Мальчику диагностировали химический ожог пищевода и желудка второй степени, получил лечение в больнице. Состояние ребенка стабильное, но семья в ожидании результатов рентгена.

«Хлорированную воду сыну дала сама воспитатель – из стакана. С ее слов, она на тот момент думала, это вода, – рассказала женщина. – Помимо моего сына отравилась еще одна девочка, но ее состояние, насколько я знаю, лучше. Когда это произошло, нас никто не оповестил: родители узнали о случившемся только когда пришли вечером в детский сад... Если бы скорую вызвали сразу, и детям промыли желудок, с моим ребенком было бы всё хорошо.

Считаю, что к своей работе сотрудники детского сада отнеслись безответственно. Мы обратились в Михайловский отдел полиции – знаем, что должно начаться расследование».

В управлении здравоохранения области рассказали, что состояние одного из детей, поступивших 10 июля в многопрофильную областную детскую больницу, стабильное, ближе к удовлетворительному. Ему провели обследование и назначили лечение.

В городском отделе образования Караганды отмечают, что 11 июля виновные в инциденте были привлечены к дисциплинарной ответственности.

«10 июля в КГУ «Ясли-сад «Байтерек» около 18:30 дети группы «Еркетай» на прогулке попросили воды. Воспитатель пошла в группу и налила воды из чайника, в который помощник воспитателя бросила 1 таблетку део-хлора для чистки чайника от налета. Воспитатель не знала об этом. Двое детей сделали несколько глотков раствора. Медицинский работник в 18:55 вызвала бригаду скорой помощи.

Подобный факт стал возможен вследствие слабой работы медработника по инструктированию помощников воспитателей, незнания помощниками воспитателя требований санитарных норм по обработке посуды и соблюдению питьевого режима. 11 июля все виновные – медработник, воспитатель, помощник воспитателя – привлечены к дисциплинарной ответственности», – подытожили в ведомстве.

 

#отравление #Караганда #происшествие #детсад

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