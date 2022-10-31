Двойное убийство в Актобе: задержаны 13 подозреваемых

Департаментом полиции продолжается расследование уголовного дела по факту двойного убийства, совершенного 26 октября в одном из ночных клубов Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту задержаны все участники данного преступления, которые постановлением суда арестованы на период следствия.

Всего по подозрению в совершении данного преступления задержаны 13 подозреваемых, в том числе директор ночного клуба за недонесение о совершении особо тяжкого преступления, а также непринятие мер по оказанию своевременной медицинской помощи, отметили в полиции.

В отношении задержанных проводится проверка на причастность к совершению других преступлений. Также будет внесен судебный иск об аннулировании лицензии и закрытии данного клуба.

В рамках расследования уголовного дела, Департаментом полиции будет инициирована проверка всех увеселительных заведений на предмет соблюдения требованиям безопасности граждан, в том числе привлечения лицензированных охранных субъектов, добавили в полиции.

Как рассказал помощник прокурора Актюбинской области О. Ещанов, 26 октября, в 20:14 часов на пульт "102" ЦОУ УП города Актобе поступило сообщение о том, что напротив банного комплекса "Оазис" по улице К.Нокина в Актобе на берегу реки "Илек" среди кустов обнаружены два трупа - А. Кушкимбаева 1991 г.р. и С. Тулеуова 1995 г.р. - с признаками насильственной смерти.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ГОП №3 Алматинского района по ст.99 ч.2 п.1 УК РК.

Ход расследования взят на контроль прокурором области, отметили в областной прокуратуре.