Двойня родилась в экстремальных условиях в Актюбинской области

Здравоохранение, Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На днях в подтопленном населенном пункте, в 90 километрах от районной больницы родилась двойня. Труд медработников, принявших роды, отметил глава правительства, передет Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Олжас Бектенов отметил самоотверженный труд медицинских работников, в том числе врачей сельской амбулатории, принявших роды двойней у жительницы поселка Нура Актюбинской области.

С учетом многоплодной беременности и рисков осложнений в ходе родовой деятельности, этот случай был взят под кураторство опытных специалистов департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава. В результате слаженных действий медиков, благополучно появились на свет две девочки с весом 2800 и 3050 грамм.

Как отметили в ведомстве, у многодетной мамы Коныкаевой Қаламқас уже подрастает 5 детей. Младших двойняшек назвали Жансауле и Айсауле.

Всего по стране в паводковый период медики приняли 24 родов, состояние женщин и детей стабильное. В регионах, наиболее пострадавших от паводков, госпитализированных детей нет.

#ЧС #паводки #премьер #врачи #роды #двойня

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