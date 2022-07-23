Двух человек ранили при стрельбе в Алматинской области

Подозреваемых в стрельбе разыскивают в Алматинской области. В приемный покой Енбекшиказахской центральной районной больницы с огнестрельными ранениями доставили двух жителей города Есика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 июля. При стрельбе пострадали жители Есика 18 и 30 лет.

Сообщение о стрельбе поступило в управление полиции Енбекшиказахского района. Факт зарегистрировали по части 3 статьи 24, пунктам 1, 9 части 2 статьи 99 УК РК (покушение на убийство), начато досудебное расследование.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей подозреваемых и их поимке. Руководство ДП взяло ход расследования на особый контроль.