Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды

Момент спасения полицейскими двух подростков при пожаре попал на видео в городе Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области

20 апреля в управление полиции Кызылорды сообщили о пожаре в многоэтажке в центре города. Горел балкон одной из квартир. Дым окутал всю квартиру.

Прибывшие на место ЧП сотрудники батальона патрульной полиции Мурат Мейрамбеков и Айбек Кыдырбеков вынесли из нее двух подростков, задыхавшихся от дыма.

Детям оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их состояние стабильное.