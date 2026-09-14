Учения ОДКБ стартовали в Казахстане

Армия
Айман Аманжолова
корреспондент

На учебном полигоне «Коктал» в области Жетісу началось совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2026», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны  

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В ходе учения военнослужащие Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана отрабатывают вопросы совместной подготовки, взаимодействия органов управления и национальных контингентов.

Учение проводится ежегодно и направлено на повышение уровня взаимодействия и готовности Коллективных сил быстрого развертывания к выполнению совместных задач.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Мирлан Тургунбеков, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Аскар Жоламанов, заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев и приглашенные должностные лица.

Учение проходит с 13 по 18 сентября под руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС РК полковника Махсута Гусейнова. В нем задействовано около 1500 военнослужащих и более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, включая 115 беспилотных летательных аппаратов.

Практические действия проходят с учетом особенностей горно-пустынной местности и предусматривают взаимодействие с подразделениями Пограничной службы и Национальной гвардии Казахстана.

#учения #солдат #ОДКБ

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