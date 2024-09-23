Двух тигров из Нидерландов привезли в Казахстан

Фото: Минэкологии

Две особи амурских тигров из нидерландского специализированного центра прибыли в Казахстан, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК

Тигры по кличке Богдана и Кума будут обитать в специально построенном WWF вольерном центре в резервате «Иле-Балхаш» для дальнейшего разведения и выпуска их потомства в дикую природу.

«Для восстановления экосистемы южного Прибалхашья создан резерват «Иле-Балхаш», ведутся работы по восстановлению естественной кормовой базы тигра. Улучшение естественной кормовой базы тигра и отдаленность резервата позволит избежать конфликта сосуществования тигра и человека», - говорится в сообщении.

Сейчас тигры проходят акклиматизацию в малом вольере, расположенном на границе заповедной зоны резервата «Иле-Балхаш» Через несколько недель их выпустят в более просторные вольеры.

Ожидается, что их потомство станет дикими тиграми, вновь появившимися на территории Казахстана после более чем 70-летнего отсутствия. Это важно в восстановлении популяции и биоразнообразия региона.