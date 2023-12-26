Двух провалившихся под лед жителей Атырауской области спасли полицейские (видео)

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

На реке Шарон женщина провалилась под лед. Пришедший на помощь мужчина тоже оказался в воде, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согасно информации, 25 декабря около 19:20 в дежурное отделение Курмангазинского районного отдела полиции сообщили о том, что на реке Шарон женщина провалилась под лед. Сотрудники полиции, выходящие из районного отдела со строевого сбора, незамедлительно направились к месту происшествия.

Также, услышав данное сообщение, инспектор воспитательно-кадрового подразделения Роман Насихан прибыл к месту происшествия на личном автомобиле. Добравшись до места происшествия первым, Роман Насихан взял веревку из машины и вышел на лед. Там полицейский заметил мужчину, пришедшего на помощь к женщине, который также провалился под лед.

В этот момент на помощь пришли 5 сотрудников отдела патрульной полиции и участковый инспектор. Они спасли провалившуюся женщину и мужчину, который сам оказался в ледяной воде, пытаясь помочь женщине.

В тот момент, когда на тонкий лед одновременно вышли около 10 человек, площадь проломившегося льда увеличилась. Однако, несмотря на ледяную воду, сотрудники полиции и неравнодушный 27-летний гражданин вывели на берег женщину, 1959 года рождения.

 

 

#полиция #вода #река #спасение #лед

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