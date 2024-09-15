Джокович: «В приоритете игра за сборную и «Большие шлемы»
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По словам экс-первой ракетки мира ему нужен физический, психологический и эмоциональный отдых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru
Новак Джокович назвал приоритеты на данном этапе карьеры.
«Ни рейтинг, ни итоговый сейчас не входят в число моих целей. С другими турнирами покончено. Не знаю, буду ли я играть на них в этом году или в будущем, но мои приоритеты – игра за сборную и «Большие шлемы», все остальное менее важно. Сейчас мне нужен физический, психологически и эмоциональный отдых, чтобы решить, что и как делать дальше, сколько играть и где».
Также Джокович сказал, что не сыграет на ноябрьском турнире ATP 250 в Белграде.