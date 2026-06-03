Штрафы спишут, сроки сократят: как в Казахстане пройдет новая амнистия

В Казахстане разработан проект закона об амнистии, приуроченный к принятию новой Конституции Республики Казахстан. О проведении масштабной акции гуманизма ранее, 17 марта, объявил Глава государства. Главной особенностью текущего законопроекта является то, что впервые в практике страны, наряду с уголовной, будет проведена и административная амнистия, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кого коснется уголовная амнистия?

Законопроект предлагает проявить снисхождение к гражданам, которые совершили ошибки, но раскаялись и встали на путь исправления. В рамках уголовной части планируется:

Прекратить уголовные дела (в том числе находящиеся в судах) по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести. Это также касается преступлений средней тяжести, если они не повлекли ущерба или он был полностью возмещен.

Освободить осужденных за преступления, не несущие серьезной угрозы государству и обществу (проступки, преступления небольшой и средней тяжести без невозмещенного ущерба).

Сократить неотбытый срок наказания: для преступлений средней тяжести — на 1/2 часть, а также предусмотреть сокращение сроков для тяжких и особо тяжких преступлений.

Исключения: Согласно статье 78 УК РК, амнистия строго не распространяется на лиц, совершивших особо опасные деяния. В их числе: коррупционные, террористические и экстремистские преступления, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пытки, а также рецидивы и лица, осужденные заочно.

Списание административных штрафов

Впервые вводимая административная амнистия подразумевает полное освобождение от взысканий в виде административного штрафа.

Действие закона охватит следующие категории:

Физические лица (граждане РК);

Субъекты индивидуального предпринимательства;

Частные нотариусы и судебные исполнители;

Адвокаты и юридические консультанты.

Важно: Списанию не подлежат штрафы, наложенные судами, а также те, что были выписаны за правонарушения, представляющие угрозу безопасности граждан и государства.

Как будет применяться закон?

Окончательное решение о применении амнистии по уголовным статьям не будет автоматическим — его будет принимать исключительно суд в индивидуальном порядке для каждого осужденного.

Для тех, кто выйдет на свободу из мест лишения свободы, предусмотрены меры поддержки. На местные исполнительные органы будут возложены задачи по социальной адаптации и ресоциализации этих граждан.

Разработчики законопроекта подчеркивают, что реализация амнистии не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета и сохранит строгий баланс интересов человека, общества и государства.