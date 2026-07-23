Единый контакт-центр «109» работает с избирателями

Выборы
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В преддверии выборов депутатов Курултая в Приаралье для помощи избирателям задействован потенциал Единого контакт-цент­ра «109» при Центре оперативного реагирования.

фото ТИК области

Как сообщил член Территориальной избирательной комиссии Кызылординской области Абай Тагыберген, диспетчерская служба «109» уже давно зарекомендовала себя в качестве удобной, оперативной и доступной площадки. Для операторов контакт-центра был проведен информационный семинар, на котором им разъяснили ключевые особенности предстоящего важного политического события.

– Служба «109» – надежная платформа для контактов с избирателями, – отметил директор учреждения Баглан Терликбаев. – От жителей региона уже поступают звонки с различными вопросами по поводу выборов. Мы несем ответственность за каждый звонок, потому что в политической кампании важен голос каждого гражданина.

В период подготовки к выборам депутатов Курултая на горячей линии Единого контакт-центра «109» находятся 28 диспетчеров, работающих в четыре смены. Они круглосуточно предоставляют избирателям информацию об адресах участков, составах избирательных комиссий.

#курултай #Приаралье #контакт центр #109

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