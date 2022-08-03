Едкий дым в Таразе: Казфосфат оштрафовали на 5,5 млн тенге

На 5,5 млн тенге оштрафовали компанию «Казфосфат» за выбросы с завода минеральных удобрений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Напомним, ЧП произошло 11 июля из-за поломки моногидратного насоса в сернокислотном цехе. Жители Тараза почувствовали неприятный едкий запах, который вызвал першение в горле и недомогание.

В день аварии экологи провели необходимые замеры атмосферного воздуха и выявили превышение содержания фтористого водорода в 7,5 раза.

А по итогам 10-дневной внеплановой проверки специалисты из столицы, Шымкента и Карагандинской области выяснили, что выбросы с завода длились не 15, а 18 минут. За это время произошёл выброс более одной тонны триоксида серы.

Экологи выявили пять нарушений на заводе. Все недочёты должны устранить до 26 августа. Если предписания не выполнят в срок, то будут приняты более жесткие меры – вплоть до остановки цеха.

«Несообщение об аварийных выбросах. Второе – мы обнаружили то, что, действительно, произошел выброс около тонны триоксида серы. Неведение журналов после аварии, также несоблюдение технологического регламента. И одно из основных – это разгерметизация некоторых участков, фланцевые соединения пропускают газы, кислота, сера выливаются из оборудования. Поэтому за все эти нарушения компания привлечена к ответственности», – отметил и.о. руководителя Департамента экологии Жамбылской области Арсен Латыпов.