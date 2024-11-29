Эко-квест провели в рамках «Таза Қазақстан» в области Жетісу

Таза Казахстан
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Дана Аменова
корреспондент

Проект объединяет большое количество активистов разных профессий и возрастов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

В области Жетісу с начала запуска республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» в мероприятиях по санитарной очистке, озеленению, благоустройству и уборке территорий культурно-исторических памятников и объектов культуры, а также устранению последствий вандализма приняли участие уже свыше 251 тысячи жителей области, включая работников предприятий и госучреждений, волонтеров, молодежь и представителей малого и среднего бизнеса.

Местная молодежь организовала экологическую квест-игру «Эко-квест». Участниками мероприятия стали свыше 100 человек из числа студентов городских организаций профессионального технического образования и жителей села.

Эко-квест проводился в 5 локациях, в нем приняли участие 15 команд. Участники очистили обозначенные места от мусора, преодолевали различные препятствия, отвечали на познавательные вопросы.

К слову, вопросы викторины были посвящены истории области Жетісу, важным природным и сакральным местам. Команды, признанные лучшими, были награждены специальными призами.

«Хотелось бы отметить, что программа «Таза Қазақстан», проводимая при поддержке главы государства Касым-Жомарта Токаева приобрела широкомасштабный республиканский уровень.  Основная идея «Таза Қазақстан» – формирование и укоренение в массовом сознании новой экологической и общественной этики, которая должна поддерживаться всеми казахстанцами», подчеркнул заместитель руководителя управления общественного развития области Жетісу Тимур Губашев. 

Председатель областного филиала Альянса студентов Казахстана по области Жетісу, эковолонтер Ескендир Имандос отметил, что в рамках программы, стартовавшей с апреля, молодежью области организовано более 500 мероприятий.

«Очевидно, что при привлечении молодых людей к совершении добрых дел, нужно учитывать их интересы. Организовав этот эко-квест, мы хотели показать, что даже во время субботников можно провести время интересно, принося при этом еще и пользу родному краю. Таким образом, поэтапно мы привлекаем все больше молодежи, учим бережно относиться к родной земле»,– считает он.

В областном акимате отметили, что с момента старта программы «Таза Қазақстан» в области Жетісу было вывезено 12 822 тонны мусора. Ранее также были проведены работы по очистке 193 парков и скверов, 721 историко-культурного памятника.  

На территории региона за время акции высадили более 56 тысяч саженцев деревьев хвойных и лиственных пород.

#акимат #«Таза Қазақстан», область Жетісу

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