Эко-квест провели в рамках «Таза Қазақстан» в области Жетісу

Проект объединяет большое количество активистов разных профессий и возрастов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

В области Жетісу с начала запуска республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» в мероприятиях по санитарной очистке, озеленению, благоустройству и уборке территорий культурно-исторических памятников и объектов культуры, а также устранению последствий вандализма приняли участие уже свыше 251 тысячи жителей области, включая работников предприятий и госучреждений, волонтеров, молодежь и представителей малого и среднего бизнеса.

Местная молодежь организовала экологическую квест-игру «Эко-квест». Участниками мероприятия стали свыше 100 человек из числа студентов городских организаций профессионального технического образования и жителей села.

Эко-квест проводился в 5 локациях, в нем приняли участие 15 команд. Участники очистили обозначенные места от мусора, преодолевали различные препятствия, отвечали на познавательные вопросы.

К слову, вопросы викторины были посвящены истории области Жетісу, важным природным и сакральным местам. Команды, признанные лучшими, были награждены специальными призами.

«Хотелось бы отметить, что программа «Таза Қазақстан», проводимая при поддержке главы государства Касым-Жомарта Токаева приобрела широкомасштабный республиканский уровень. Основная идея «Таза Қазақстан» – формирование и укоренение в массовом сознании новой экологической и общественной этики, которая должна поддерживаться всеми казахстанцами», – подчеркнул заместитель руководителя управления общественного развития области Жетісу Тимур Губашев.

Председатель областного филиала Альянса студентов Казахстана по области Жетісу, эковолонтер Ескендир Имандос отметил, что в рамках программы, стартовавшей с апреля, молодежью области организовано более 500 мероприятий.

«Очевидно, что при привлечении молодых людей к совершении добрых дел, нужно учитывать их интересы. Организовав этот эко-квест, мы хотели показать, что даже во время субботников можно провести время интересно, принося при этом еще и пользу родному краю. Таким образом, поэтапно мы привлекаем все больше молодежи, учим бережно относиться к родной земле»,– считает он.

В областном акимате отметили, что с момента старта программы «Таза Қазақстан» в области Жетісу было вывезено 12 822 тонны мусора. Ранее также были проведены работы по очистке 193 парков и скверов, 721 историко-культурного памятника.

На территории региона за время акции высадили более 56 тысяч саженцев деревьев хвойных и лиственных пород.