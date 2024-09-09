Экоакция «Таза Қазақстан» набирает обороты в ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По информации акимата ЗКО, в этот раз акция проводилась на территории улицы К.Аманжолова в Уральске. В мероприятии приняли участие волонтеры, молодежь и городские активисты, сообщает Kazpravda.kz

«Экологическая акция «Таза Қазақстан» — гораздо больше, чем разовый субботник. Это осознанный шаг к созданию чистой и здоровой окружающей среды. Родители, которые своим примером показывают, как важно заботиться о чистоте нашей страны, воспитывают в своих детях ответственность и любовь к родной земле. В этом заключается глубокое воспитательное значение акции. Старшее поколение, которое активно участвует в уборке и благоустройстве дворов и улиц, показывает молодежи правильный пример. Таким образом, акция «Таза Қазақстан» — это начало важных шагов к светлому будущему. Когда у человека чистая душа, он стремится поддерживать порядок вокруг себя. Чистота нашей страны начинается с нас самих, ведь облик страны в первую очередь - наше собственное отражение!» — подчеркнул руководитель волонтерского движения «Орал жастары» Аманат Бектурсынов.

На сегодня в рамках акции «Таза Қазақстан» в ЗКО высадили более 48 тысяч деревьев, благоустроено 72 тысячи частных дворовых территорий, 2 508 территорий многоэтажек, 231 парк и сквер, 181 водный объект, включая реки, озера и искусственные водоемы.

В рамках экологической акции убраны территории 1 221 соцобъекта, более 3 тысяч промышленных объектов и 621 историко-культурного памятника.

Для вывоза более 52 тысяч тонн бытовых отходов было задействовано 1 302 единицы техники, которые доставили их на специальные полигоны.

Акция «Таза Қазақстан» продолжает набирать обороты, и каждый житель может внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в своем городе и области.

Напомним, в Алматинской области стартовала акция «Начни с себя», направленная на поддержание чистоты. Экочеллендж иниции­рован местными властями в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан».