Экологическая головоломка

Власти Колумбии и ученые никак не могут договориться о том, как решить экологическую проблему, связанную со знаменитыми африканскими бегемотами Пабло Эскобара, пишет France info.

Издание напоминает, что наркобарон приобрел для своего поместья четыре особи, однако они размножились и 30 лет назад сбежали, перебравшись в главную водную артерию страны. Сейчас их число составляет уже около двухсот.

Сложившаяся ситуация создает множество проблем, потому что этот вид очень опасен, однако главным образом она представляет собой «экологическую головоломку». С одной стороны, некоторые считают, что бегемоты могут заменить крупных травоядных животных, которые исчезли 10 тыс. лет назад. Другие, которых большинство, подчеркивают: бегемоты уплотняют осадочные породы, разрушают берега и представляют опасность для других животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Среди способов решения проблемы называется стерилизация, однако для искоренения бегемотов таким способом потребуется 50 лет.