Экологические и трудовые аспекты развития

«ЗЕЛЕНАЯ» ЗОНА – ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ

Необходимо также продолжить внедрение приложения «Ashyq», усилить информационно-разъяс­нительную работу на местах и выработать действенные механизмы стимуляции населения к вакцинации.

– Масочный режим сохраняется, особенно в помещениях. Мониторинговым группам необходимо активизировать работу в этом направлении. Как известно, у наших соседей в регионе идет прирост заболеваемости, поэтому необходимо принимать дополнительные превентивные меры, в том числе следует увеличить ежедневные объемы вакцинации, – отметил глава Правительства.

По итогам рассмотрения вопроса глава Правительства поручил Минздраву и акиматам держать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране на контроле. Акимату столицы необходимо усилить внимание к мерам санитарно-эпидемиологической безопасности и вакцинации населения.

По его словам, с момента внед­рения «Ashyq» выявлены 4 401 человек с положительным результатом ПЦР-теста и 3 981 контактное лицо. Проблема состоит в том, что не все граж­дане из числа инфицированных склонны соблюдать режим домашней изоляции. Некоторые посещают объекты массового скопления населения, в том чис­ле ездят на общественном транс­порте и тем самым несут угрозу заражения для окружающих и способствуют распространению коронавируса в стране.

– На сегодня система «Ashyq» включает в себя более 10 тысяч объектов всех сфер деятельности, в ней зарегистрировано 2 миллиона 100 тысяч пользователей. Осуществляется интеграция паспорта вакцинации с данным приложением. До конца текущего месяца оно будет работать в аэропортах и на железнодорожных вокзалах страны, – отметил Алексей Цой.

Глава ведомства рекомендовал акимам областей и городов взять под личный контроль охват населения вакцинацией против КВИ, а также проработать дополнительные стимулы и усилить информационно-разъяснительную работу.

Первым компонентом привито 2 547 363 человека, что составляет 25,7% от количества населения, подлежащего вакцинации, вторым – 1 435 334 человека. Наименьший уровень охвата вакцинацией первым компонентом отмечается в Мангистауской (13,2%) и Костанайской (19,5%) областях, вторым компонентом – в Мангистауской области (7,3%).

За последний месяц численность больных, находящихся на стационарном лечении, уменьшилась в 2,1 раза, на амбулаторном лечении – в 1,7 раза. В рамках кампании по вакцинации населения использовано порядка 4 млн доз вакцины.

В «красной» зоне остается город Нур-Султан, где по сравнению с предыдущей неделей отмечен рост заболеваемости на 7% (с 1 365 до 1 461 случая). Остальные регионы находятся в «желтой» и «зеленой» зонах. В ряде областей республики отмечается сокращение коечного фонда за счет закрытия инфекционных отделений в многопрофильных больницах. В инфекционных стационарах Алматы коечный фонд сократился в 5,6 раза, в Алматинской области – в 3,6 раза.

Как доложил глава Минздрава Алексей Цой, в настоящее время Казахстан по эпидемиологичес­кой ситуации находится в «зеленой» зоне. Но это не повод для пренебрежения действующими ограничительными мерами на проведение массовых мероприя­тий, а также основными профилактическими условиями – ношением масок, соблюдением дистанции и прочими.

НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВ

По данным МЭГПР РК, на сегодня основные экологические проблемы регионов связаны с чрезмерной загрязненностью воздушной атмосферы, поверх­ностных вод и несовершенством системы обращения с отходами. Так, согласно экологическому мониторингу атмосферного воздуха, 10 из 45 промышленных цент­ров и мегаполисов РК относятся к территориям с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Общий объем выб­росов загрязняющих веществ составляет 2,5 млн тонн.

Одной из основных причин загрязнения поверхностных вод остается проблема эксплуатации устаревших канализационно-очистных сооружений (КОС).

В 2020 году в целом по стране общий объем канализационных сбросов составил 1,1 млн тонн. При этом в городах остро встает проблема несоответствия санитарным и экологическим требованиям полигонов ТБО, низкой доли переработки ТБО и концентрации стихийных свалок.

По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, в рамках реализации концепции «Слышащего государства» ведомством совместно с представителями общественности и «зелеными» активистами рассмотрены экологические проблемы регионов и пути их решения. По результатам обсуждения разработано 17 «дорожных карт», которыми пре­дусмотрено 485 мероприятий. Из них в текущем году планируется провести 95.

В рамках этих мероприятий планируются строительство 7 КОС и 24 новых полигонов, реконструкция и модернизация 12 КОС, а также рекультивация исторически загрязненных земель.

Так, в текущем году в Атырауской области нефтеперерабатывающим заводом ведется рекультивация полей испарения «Тухлая балка». На левобережье Атырау планируется ввести в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений. Здесь также ведется работа по реконструкции старого КОС, которая будет завершена в 2023 году. В 2024-м завершится очистка пруда-испарителя «Квадрат».

В Актюбинской области на заводе ферросплавов начата модернизация и реконструкция производственных цехов. В результате этой работы, которую планируют завершить в следую­щем году, ожидаемый уровень снижения вредных выбросов составит 30%. А вот в Алматы, как напомнил глава МЭГПР, необходимо ускорить модернизацию ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Администрации мегаполиса надлежит провести работу по переводу общественного транспорта на газ и исследованию ветрового режима с последующим внесением корректировок в генплан.

В Карагандинской области согласно подписанному меморандуму «АрселорМиттал Темиртау» обязуется до 2025 года снизить выбросы в атмосферу на 30%. В окрестностях города Темиртау планируется высадить 500 тыс. саженцев деревьев.

В Восточно-Казахстанской области ТОО «Казцинк» намерено снизить выбросы в атмосферу на 20%. В этом регионе также будут приведены в надлежащее состояние действующие полигоны ТБО.

В Мангистауской области начата ликвидация исторического источника загрязнения «Кошкар-ата». Завершение запланировано в 2023 году. Помимо этого, АО «НК «КазМунайГаз» до 2024 года здесь планирует провести работы по ликвидации и утилизации 2,5 млн тонн отходов нефтепромысла. Уже ликвидировано 437 тыс. тонн.

Для существенного сокращения объемов ТБО в регионах страны на законодательном уровне внедрен механизм Waste to Energy, предусматривающий сжигание отходов с последующим получением электроэнергии и передачей в сеть по аналогии с ВИЭ. С 14 мая начат прием документов для включения в реестр участников аукционных торгов.

На сегодня в РК в общей сложности насчитывается порядка 3,3 тыс. объектов по размещению твердых бытовых отходов. При этом более 80% из них не соответствуют экологическим и санитарным нормам. Вместе с тем по результатам космического мониторинга выявлено 2,5 тыс. участков незаконных свалок.

Другой источник загрязнения атмосферы – автотранспорт. Из 3,9 млн зарегистрированных автомобилей в стране доля транс­порта со сроком эксплуатации более 10 лет составляет 2,5 млн единиц, или 64%.

В целом, как отметил в итоге глава ведомства, для получения необходимого результата акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента надлежит обеспечить реализацию «дорожных карт» и проводить ежеквартальные встречи с общественностью, докладывая об исполнении.

С докладами по этому вопросу также выступили акимы Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, города Алматы.

Премьер-министр поручил продолжить реализацию комп­лексных мер по обновлению автопарка, усилению контроля за качеством топлива и объемам выбросов, стимулированию роста количества электротранспорта.

В качестве примера глава Правительства привел недавнюю отмену утилизационного сбора на электромобили. При этом была подчеркнута необходимость активизации исполнения регио­нальных «дорожных карт» по улучшению экологии, особенно городам Нур-Султану и Алматы, где в текущем году исполнено менее половины мероприятий.

– Необходимо обеспечить своевременную разработку справочников по наилучшим доступным технологиям для промышленных предприятий с целью сокращения их выбросов в атмосферу, – подчеркнул Аскар Мамин.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с министерствами экологии, геологии и природных ресурсов, а также Минфином поручено разработать типовой проект полигонов для ТБО и проработать вопросы создания строительных полигонов соглас­но новым требованиям действую­щего законодательства.

Дано поручение также по приведению канализационно-очистных сооружений в соответствие с санитарно-экологическими требованиями. Наряду с этим акимам необходимо взять на особый контроль исполнение планов по посадке деревьев, оценке состояния питомников и лесных хозяйств для выращивания посадочного материала.

В регионах предстоит усилить контроль за выбросами промышленных предприятий, ТЭЦ и автотранспорта. Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено усилить ответственность станций техосмотра автотранспорта.

О БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

По данным МТСЗН, в Казах­стане ежегодно регистрируется более 400 случаев профзаболеваний. За последние 3 года их число уменьшилось на 21%.

В результате принятых комп­лексных мер за последние 5 лет количество пострадавших на производстве сократилось на 10%, в том числе число погибших – на 16%, коэффициент частоты несчастных случаев на 1 000 работающих снизился с 0,32 до 0,23.

По итогам 5 месяцев текущего года в результате несчастных случаев пострадали 564 человека. Из них 19,5% – на предприятиях ГМК, 4,5% – коммунального хозяйства и 10% – строительной отрасли.

Согласно официальной статис­тике, в 2020 году из 1,6 млн работников обследованных предприятий 367 тыс. были заняты в сфере вредных условий труда. Наибольшее их количество приходится на промышленные регионы: Карагандинскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую и Мангистаускую области.

В условиях повышенного уровня шума и вибрации трудится каждый второй работник, под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны – каждый третий.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество занятых во вредных условиях труда приходится на горнодобывающую и обрабатывающую отрасли. По итогам 2020 года 14,7 тыс. гражданам, ставшим инвалидами на производстве, оказана социальная поддержка в размере 15,5 млрд тенге. Из них около 10 тыс. были произведены выплаты из респуб­ликанского бюджета и страховых компаний, 6 тыс. граждан – из госфонда соцстрахования.

В целях внедрения современной системы управления профессиональными рисками более 2,8 тыс. предприятий страны внедрили стандарты по безопас­ности и охране труда. Для стимулирования работодателей, внедряющих их и Концепцию нулевого травматизма, будут рассмотрены предложения, пре­дусматривающие освобождение субъектов от профилактического контроля на принципах декларирования.

Во исполнение поручения Президента РК по усилению работы по обеспечению безопасных условий труда министерством разработан и внесен в Правительство План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года.

Документ предусматривает модернизацию национальной системы управления охраной труда на основе риск-ориентированного подхода, выработку предложений по экономическому стимулированию работодателей по снижению профессионального риска на рабочих местах.

В рамках данного вопроса с докладами также выступили министр по ЧС Юрий Ильин, акимы Костанайской и Павлодарской областей.

Премьер-министр поручил усилить работу по снижению производственного травматизма, уделив особое внимание предприятиям горно-металлургичес­кого комплекса и строительной отрасли. До 1 декабря необходимо разработать онлайн-платформу для работодателей по самоконтролю в плане соответствия требованиям безопасности труда, а также внести на рассмотрение Правительства предложения по совершенствованию законодательства в области улучшения условий труда.

– Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами необходимо до 1 сентяб­ря утвердить Дорожную карту по снижению аварийности на опас­ных производственных объектах. Акиматам регионов совместно с предприятиями – «дорожные карты» по обеспечению безопасных условий труда, – отметил глава Правительства.

До конца текущего года также предстоит провести работу с предприятиями по заключению договоров страхования от несчастных случаев на производстве.