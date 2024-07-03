Экология становится мобильной

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Впервые в стране запущено экоприложение для смарт­фонов JASYL BOLASHAQ.

С его помощью можно примк­нуть к рядам волонтеров и узнавать последние новости сферы, повышать экологическую грамотность и формировать полезные для окружающей среды привычки. Авторы идеи в лице областного филиала ОО «Kaz Eco Patrol» совместно с разработчиками презентовали программу на казахском, русском и английском языках, выпущенную для операционных систем iOS и Android.

– Мы постарались сделать приложение для мотивации населения к экологическим действиям максимально полноценным и полезным, – рассказывает руководитель инженерно-космического центра Kazspace Вадим Цуриков, в течение года работающий над техническим воплощением мобильного экопроекта. – Командой была проделана объемная работа. Пока приложение действует в тестовом режиме, но уже скоро станет общедоступным.

Одна из особенностей платформы – экорейтинг: за проделанную работу в сфере защиты окружающей среды зарегистрированные пользователи будут получать баллы. Задания включают в себя как количество высаженных деревьев и часы волонтерства, так и изучение теоретической части, которая представлена в приложении в формате текстовых, видео- и аудиоматериалов. На накопленные баллы в дальнейшем можно приобретать различную экопродукцию на маркетплейсах. К слову, торговые точки, готовые принимать такую «эковалюту», уже есть. Но, помимо материальной мотивации населения, рейтинг будет служить показателем реальных достижений волонтеров и позволит выявлять лучших в своем деле, говорят разработчики.

– Это единственное в своем роде подобное приложение, направленное на повышение экологическо-информационной грамотности населения нашей страны, – уточняет руководитель ФОО «Kaz Eco Patrol» по области Жетысу Динара Бакирова. – Наша цель – мотивировать и помогать всем казахстанцам заботиться о природе. В прошлом году мы приняли участие в ярмарке социальных идей, проводимой Фондом Нурсултана ­Назарбаева. Среди 150 заявок нам удалось войти в десятку грантополучателей и реализовать этот социально значимый проект.

Проект JASYL BOLASHAQ позволит объединить усилия экоактивистов и широких масс, привлекая в ряды защитников природы все больше людей, уверены инициаторы.

#экология #Jasyl bolashaq #экоприложение

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