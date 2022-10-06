Экономическое развитие немыслимо без науки

В Послании Главы государства народу Казахстана предложены конкретные пути решения накопившихся проблем в социально-экономическом развитии страны. «Это макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики, цифровизация, развитие малого и среднего бизнеса, человеческого капитала, обеспечение верховенства закона», – отметил Касым-Жомарт Токаев. Свое мнение об отдельных проблемах развития Казахстана и вероятных путях их решения высказывает авторитетный экономист, академик Казахстанской национальной академии естественных наук, доктор экономических наук, профессор Булат ХУСАИНОВ.

Традиционно о Послании Главы государства принято говорить в мажорных, радужных тонах с максимальным использованием прилагательных превосходной степени. Однако реальная ситуация в социально-экономическом развитии Казахстана, унаследованная от плутократии, требует прагматичной и здравой оценки. В контексте сказанного изложим собственное видение некоторых важнейших проблем и вероятных путей их решения.

Прежде всего к вопросу о макроэкономической стабилизации. Правомерен вопрос: что понимается под этой дефиницией, какие инструменты используются для ее достижения? Во-первых, стабилизация, являясь целью (на определенном этапе развития) макроэкономической политики государства, направлена на восстановление экономического роста, повышение занятос­ти и ограничения уровня цен на товары и услуги. На первый взгляд, ничего экстраординарного в решении этой задачи нет. Главное – в выборе инструментов стабилизации и их адекватном и грамотном применении. Но в нынешних условиях есть одна существенная особенность, суть которой состоит в следующем.

По мнению лауреата Нобелевской премии Дж. Стиглица, десятилетиями меры экономической политики были направлены на регулирование совокупного спроса. Соответственно, совокупное предложение было ориентировано на него. Как следствие, основные меры политики были связаны с регулированием спроса. До настоящего времени это было оправдано, что было предопределено рядом факторов – стабильная геополитическая ситуация, глобализация, технологический прогресс, демография. Как утверждал глава Банка международных расчетов А. Карстенс на августовском симпозиуме центробанкиров, «…мировая экономика, похоже, находится на пороге исторических изменений, когда многие из попутных ветров совокупного предложения, которые сдерживали инфляцию, превращаются во встречные». По его мнению, нынешний высокий уровень инфляции во всех странах мира может быть устойчивым. Поэтому макроэкономическая стабилизация в большей степени должна ориентироваться на поддержку предложения. В противном случае инфляция может выйти из-под контроля. Это будет иметь пагубные последствия для развития. Высказанные утверждения вполне справедливы и для Казахстана. Вопрос в том, как переориентировать отечественную экономику на предложение? Это является прерогативой правительства. Однако без серьезных научных исследований осуществить это будет непросто.

Несколько замечаний об инфляции в нашей стране. Во-первых, глубинные причины инфляции предопределены технологической отсталостью производственной сферы и монополизированностью экономики. Во-вторых, механизм конкуренции у нас практически не работает. Наши внутренние цены ориентированы на импортные. Основой нашей инфляции является не рост денежной массы, а бесконечный бег внутренних цен за убегающими ценами импорта. В-третьих, инфляция у нас импортированная, что обусловлено рядом причин, как то: очень высокая открытость экономики, измеряемой отношением торговли к валовому внутреннему продукту (ВВП); значительная доля импорта по трем составляю­щим – продовольствие, непродовольственные товары, услуги населению, формирующим инфляцию. Поэтому для снижения импорта инфляции наряду с другими факторами необходима адекватная торговая политика.

Концептуально термин «инфляция» заключает в себе понятие эрозии покупательной способности денег, подразумевающей рост цен всех товаров и услуг. Конечно, в реальности изменение цен не бывает синхронным. Различные товары и услуги имеют разную скорость ценовой корректировки. Но в нашей стране традиционно рост цен на одни товары неизбежно влечет их повышение не только на товары, но и на большинство видов услуг. Одной из вероят­ных причин данного сугубо казах­станского явления является ментальность мышления отечест­венных коммерсантов.

В нашей стране на протяжении последних двух десятилетий индекс потребительских цен, с помощью которого измеряется инфляция во всех странах мира, вырос в 4,9 раза, в том числе продовольственные товары – в 5,8 раза, непродовольственные – в 4,3 раза, платные услуги – более чем в 4,2 раза (таблица 1).

При этом всплеск инфляции отмечен в 2007 и 2015 годах. Начиная с 2006 года, наибольший «вклад» в инфляцию вносит рост цен на продовольствие. Добавим, существенный рост на продовольствие зафиксирован в 2019–2021 годы.

Не секрет, что уровень инфляции в стране идентичен показателю средней температуры всех пациентов во всех больницах рес­публики. Во-первых, она имеет разный региональный уровень. Во-вторых, для каждого домохозяйства, групп людей она также имеет разное значение. В-третьих, инфляция не учитывает роста цен на землю и недвижимость. Поэтому давно назрела необходимость официальной статистике производить расчеты индекса реальной стоимости жизни как в целом по республике, так и по отдельным ее регионам.

По мнению Дж. Стиглица, традиционный подход к макроэкономической стабилизации, основным бременем которого являлась денежно-кредитная политика, устарел и срочно нуждается в замене. После мирового финансового кризиса 2008–2009 годов доминирующим инструментом центральных банков являлась краткосрочная процентная ставка. Однако происходящие события в глобальной экономике показывают, что денежно-кредитная политика слишком прямолинейна, чтобы нацеливаться на конкретные факторы инфляции. Речь идет о нарушениях в цепочках поставок, а также ценовых шоках на энергоносители.

В силу этих причин эффективным инструментом должны стать фискальные меры. Поэтому налогово-бюджетная политика должна играть более заметную роль и дополнять денежно-кредитную политику в макроэкономической стабилизации. В совокупности это может положительно повлиять как на спрос, так и на предложение в экономике Казахстана и повысить благосостояние населения страны.

Другим конкретным направлением решения сложных проблем социально-экономического развития Казахстана, накопленных за три десятилетия, Глава государства назвал диверсификацию экономики.

В плане диверсификации нацио­нальной экономики показателен опыт ряда развитых стран. Например, опыт диверсификации Великобритании и США. Но если Британия, ранее преимущественно аграрная страна, опиралась на технические инновации, то раннее экономическое развитие США опиралось на природные ресурсы. Известно, что в течение пяти десятилетий до начала Великой депрессии американский экспорт промышленных товаров становился все более ресурсоемким, опираясь на использование невозобновляемых природных ресурсов. Однако это не помешало США стать лидером в технологиях. По существу, обилие природных ресурсов, пригодных для промышленной разработки, во многих отношениях было следствием американского техничес­кого прогресса. Другой стимул заключался в том, что страна представляла собой огромную зону свободной торговли, и это создавало предпосылки для широкомасштабных инвестиций в транспортную инфраструктуру.

США и Великобритания – два примера экономического развития, сопровождавшегося диверсификацией экономики. Они практи­чески перестали зависеть от экспорта природных ресурсов в 60-е годы XX столетия. В период 1972–1999 годов на долю продукции обрабатывающей промышленности в среднем приходилось: в Великобритании – 76,6%, в США – 71,2% от общего объема экспорта товаров. В новом тысячелетии среднее значение этого показателя составило в Велико­британии – 70,8%, в США – 68,4%.

Особенно интересны примеры Австралии и Канады. Во-первых, потому что у них общее культурно-институциональное наследие с Великобританией и США. Во-вторых, экспорт этих стран до настоящего времени сильно сконцентрирован в минерально-сырьевом комплексе и производстве ресурсоемких товаров. В-третьих, Австралия и Канада стали странами с развитой экономикой. Последнее обстоятельство очень важно для нашей страны.

Практически до настоящего времени на долю природных и ресурсоемких товаров в Австралии и Канаде приходится соответственно 80% и 50% всего экспорта товаров. Доля продукции обрабатывающей промышленности в общем объеме экспорта в новом тысячелетии в среднем составила: в Австралии – 15,8%, в Канаде – 51,7%. Для сравнения: в Казахстане за этот же период данный показатель составил 12,9%.

Более низкий уровень диверсификации экспорта Австралии и Канады не должен вызывать удивления, поскольку их развитие было связано с природными ресурсами. Превращение Канады в одну из богатейших стран мира началось вместе с ростом производства пшеницы, который отмечался в западных провинциях с конца XIX века и до начала Второй мировой войны. Диверсификация в Канаде стала возможной благодаря экономическим связям между произ­водством пшеницы и остальной экономикой. Производство пшеницы требовало большого объема трудовых ресурсов и капитала не только для сельскохозяйственных работ, но и для строительства железных дорог и портовых сооружений, чтобы доставлять урожай на рынок. С появлением новых технологий производство пшеницы было механизировано и перестало быть трудоемким. Технический прогресс в транс­портной отрасли привел к сокращению удельных затрат на доставку сырья к рынкам и расширил площадь земель, пригодных для обработки. Уже к 1870 году на долю обрабатывающей промышленности приходилось 22,5% ВВП. Причем 100 лет спустя этот показатель практически не изменился, составив в 1970 году 23,8%.

Трудно представить, как Австралия могла бы добиться такого экономического прогресса без своих богатейших природных ресурсов. Они имели огромную ценность не только в абсолютном выражении, но также по отношению к небольшой численности населения страны в XIX веке. Эксплуатация этих земельных и минеральных ресурсов в основном обходилась дешево и удовлетворяла высокий и устойчивый мировой спрос на ресурсоемкую продукцию страны. В демографическом отношении благоприятные гендерные и возрастные характеристики населения (значительный численный перевес мужчин и низкий коэффициент иждивенчества) обеспечили высокую долю работающих в общей численности трудоспособного населения.

Приведенный краткий анализ опыта четырех развитых стран позволяет утверждать: между диверсификацией и развитием экономики нет четкой корреляции. Если США и Великобритании удалось добиться одновременно и развития, и диверсификации экономики, то, как показывает опыт Австралии и Канады, развитие и диверсификация не всегда происходят в одно и то же время.

Обратим внимание на следую­щие цифры. В 2020 году доля обрабатывающей промышленности в общем объеме ВВП составила: в Австралии – 6,0%, Велико­британии – 9,6%, Канаде – 10,5%, США – 11,1%, в Казахстане 14,0%. Четыре из этих стран, за исключением Казахстана, имеющего сравнительно высокую долю обрабатывающей промышленности, входят в группу развитых экономик мира. Следует понимать, что за приведенными сухими цифрами стоит уровень высокотехнологичности промышленности. Именно технологии являются движущей силой преобразований.

Тот факт, что Австралия и Канада добились устойчивого экономического роста, построили развитую экономику, свидетельствует о том, что развитие не всегда требует диверсификации экономики. Этот на первый взгляд парадоксальный факт подтверждается многочисленными научными работами, в том числе исследованием Всемирного банка («Диверсифицированное развитие: оптимальное исследование природных ресурсов в регионе Евразии», 2014 г.). Нам представляется, что Казахстан должен пойти по пути этих государств, хотя в мировой экономике есть еще множество других государств, построивших развитую экономику. Однако не следует слепо копировать приведенный опыт, а используя научные подходы, адаптировать успешный опыт с учетом казахстанской специфики.

Подведем некоторые итоги.

Во-первых, следует помнить, что для многих стран общепринятая практика применения передового для своего времени опыта или самых радикальных институцио­нальных инноваций может оказаться неэффективной и повлечь экономические потери. Задаваясь целью создать развитую, современную экономику, следует с большой осторожностью относиться к копированию институтов.

Во-вторых, политику диверсификации можно назвать успешной, если она позволяет той или иной стране извлекать выгоды путем перехода от статичного сравнительного преимущества к динамичному. Поэтому важно найти правильный баланс между необходимостью использовать внешние факторы (торговля и инвестиции), способные обеспечить динамичное конкурент­ное преимущество на какое-то время, и признанием того факта, что разные страны будут более успешно производить разные товары. Процесс индустриализации, начинаясь с определенного первоначального типа промышленности, должен привести к налаживанию производства среднетехнологичных потребительских товаров, а затем и высокотехнологичных потребительных товаров и товаров производственного назначения. Успех некоторых развивающихся стран в мировой торговле (например, Республики Корея) во многом был достигнут благодаря их способности производить и экспортировать все более высокотехнологичные промышленные товары.

В-третьих, на услуги, в том числе использующие авангард­ные научно-технологические достижения, превращающиеся в главную сферу общественного производства, приходится около половины всех потребительских расходов населения развитых стран.

Наконец, и это главное: в Казахстане нужно уделить самое серьезное внимание развитию науки, в первую очередь академической. Напомним высказывание комиссара по исследованиям, науке и инновациям Евросоюза К. Моедаса, которое он озвучил в 2016 году: к сожалению,

«…большинство политиков в мире не понимают, что не будет никакого роста, никакой работы и никакого развития, если не будет НАУКИ» (выделено мной. – Б. Х.).