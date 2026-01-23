Экран важнее сцены?

Колонка обозревателя
94
Асель Муканова

Достались мне недавно два билета на балет. Престижные места в партере, искушенная публика в шикарных нарядах. «Это будут чудесные три часа, когда я смогу отвлечься от реальности и окунуться в мир музыки и танца», – предвкушала я. Отключила телефон, убрала все, что могло бы помешать мне или окружающим, и приготовилась наслаждаться.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Перед началом по традиции объявили, что видеосъемка запрещена. А во время спектакля особо недисципли­нированным зрителям ­периодически светили лазером, напоминая, что вспышки телефонов и фотоаппаратов отвлекают артистов.

Но сидящей впереди меня девушке непременно нужно было зафиксировать все на видео. «В начале немного поснимает и уберет телефон», – наивно подумала я. Не тут-то было! Она доставала свой мобильник примерно каждые минут пять, при любом, как ей казалось, «невероятном» моменте на сцене.

Я честно пыталась абстрагироваться, не обращать внимания, но любоваться легендарным «Лебединым озером» на фоне бесконечно загорающегося перед тобой экрана было невыносимо. И в какой-то момент я фыркнула в ее сторону: «Уберите телефон!» Это возымело действие, и, к слову, после антракта эта зрительница так и не вернулась на свое место, чему я была только рада.

Однако радость оказалась ­недолгой. Чуть левее впереди меня пожилая женщина тоже решила во что бы то ни стало запечатлеть все лучшие ­моменты балета. Причем каждый раз, доставая телефон, ей приходилось набирать код для его разблокировки, затем она уменьшала яркость экрана, полагая, видимо, что это снизит уровень причиняемых неудобств, потом долго настраивала фокус… Вместо погружения в искусство я вынуждена была молча наблюдать все эти нелепые телодвижения, так как фыркнуть и на этот раз в силу возраста визави не сочла­ возможным.

За полчаса до окончания пенсионерка начала готовить пути к отступлению, то есть искать способ добраться домой. Конечно, я в курсе о тайне переписки, но шрифт был таким крупным, а экран таким ярким, что я машинально читала, как эта женщина просит забрать ее из театра, на что абонент отвечает, мол, плохо себя чувствую, но вызову тебе такси, далее обговаривалось примерное время и место встречи… И все это в тот момент кульминации, который я, к сожалению, не смогла прочувствовать в полной мере из-за молчаливого негодования внутри.

Можете считать меня ханжой или занудой, но объясните, зачем вам эти короткие видео в и без того переполненной памяти смартфона? Когда наше внимание стало слишком дорогим ресурсом? И если мы пару часов не в состоянии побыть без телефона, то как мы будем слушать друг друга, договариваться, взаимообогащаться? Ведь культура – это не только то, что творится на сцене, но и то, что происходит с нами в зрительном зале.

В кинотеатрах нынче не возбраняется полноценный прием пищи: люди приносят пакеты с бургерами, донерами и картошкой фри, распространяя вокруг себя не всегда приятный запах. На выставках шумные компании могут позволить себе бурное обсуждение и хохот. В общественном транспорте или в очереди в поликлинике кто-нибудь обязательно листает соцсети с включенным звуком, совершенно не беспокоясь об окружающих.

Пытаясь сохранить впечатление, мы его теряем. Погружаясь в виртуальный мир, не чувствуем границ в мире реальном. И порой самый культурный жест – просто убрать телефон и позволить себе быть зрителем. Настоящим, а не через экран смартфона.

#культура #общество #театр #смартфон #видеосъемка

